“Eso me hizo sufrir mucho”: Carlos Vives recordó sus desamores y confesó los motivos de su separación con Margarita Rosa

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco son dos de las personalidades más reconocidas en la esfera de la farándula, encontrándose durante las grabaciones de la telenovela ‘Gallito Ramírez’, donde nació el amor entre ambos, convirtiéndose en una de las parejas más queridas por los colombianos en los años 80′s.

Si bien, su unión no duró mucho tiempo y cada uno decidió tomar rumbos distintos esto no ha sido impedimento que desde varios años en medio de algunas entrevistas revelen detalles de su matrimonio y los motivos de su ruptura. Recientemente, el cantante fue quien habló respecto al tema.

De acuerdo con la entrevista realizada por el mexicano Yordy Rosado, Vives reiteró también ha sufrido de desamor en varios momentos de su vida. El artista sin problema alguno decidió referirse al tema, indicando que fueron procesos emocionales complicados que trajeron consigo a través varios días difíciles.

En especial, el periodista resaltó su matrimonio con la famosa actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco. Ante el hecho Vives no se limitó en dar declaraciones asegurando: “No quiero sonar pretencioso, pero… no mentira, si tuve mis desamores”. Seguidamente, el cantante reiteró que uno de los mayores sufrimientos resultó siendo por parte de Margarita: “Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho”.

Por su parte, el periodista destacó que a pesar de aquel proceso, hoy hablan maravillas uno del otro. Asimismo, Carlos reiteró que Margarita es una mujer maravillosa, sin embargo, su historia de amor con ella no terminó como él lo imaginó un día, resaltando que esto es más que normal, pues así es como se presentan varias de las situaciones en la vida.

“Sí, es que es una mujer maravillosa Margarita, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer. Así es la vida… a veces ganamos, a veces perdemos”, agregó Vives. Lo cierto es que aunque no suele verse cotidianamente existe una excelente relación entre ambos, pues desde hace varios años cada uno ha llevado su vida de manera diferente. Por su parte, Carlos con Claudia Helena quien es su gran amor y Margarita Rosa, quien se radicó hace algún tiempo en Miami con su pareja Will van der Vlugt, un director y fotógrafo neerlandés