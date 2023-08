¿Consecuencias de MasterChef? Zulma Rey confesó que tuvo que someterse a una cirugía con el fin de priorizar su salud

Zulma Rey es una reconocida actriz y modelo bogotana quien desde muy corta edad se destacó en las pantallas colombianas participando en producciones como ‘Pedro, el escamoso’, ‘Pandillas, guerra y paz’, ‘Lala’s Spa’ y actualmente hace parte del reality de gastronomía ‘MasterChef Celebrity’.

La bogotana a lo largo de la competencia ha sabido destacarse a tal punto que ha logrado ganarse el cariño de los televidentes capítulo, tras capítulo y por ende, demostrando sus habilidades culinarias. En medio de esto confesó que tuvo que someterse a una operación en uno de sus ojos.

Zulma compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram en donde ya alcanza los más de 451 mil seguidores, la famosa actriz inició su relato enviándole las mejores energías para sus seguidores en una nueva semana: “Yo le voy a aportar a mi salud, operándome un ojito”, el hecho se dio mientras que iba entrando al respectivo centro médico.

Seguidamente, la famosa actriz reiteró que tomó la decisión hace algunas semanas teniendo en cuenta que es algo que lleva hace un tiempo: “Hace rato tenía una cosita ahí por quitar, un poquito nerviosa, pero con las mejores energías”. Zulma les pidió a sus fans mandarle los mejores deseos para que todo saliera de la mejor manera posible.

Horas más tarde se mostró en con su acompañante, quien es su amigo, pues primero tuvo que visitar un oftalmólogo y posteriormente dirigirse a sala de cirugía. La actriz mostró la preparación para este procedimiento con varios nervios de por medio e incluso varias risas, pues la ropa de su gran amigo resultó perdida en el centro médico.

La última aparición de la actriz se dio hace pocos minutos en donde se mostró con un vendaje en uno de sus ojos, sin embargo, la alegría que la caracteriza no estaba presente, indicando que ya estaba muy feliz en su casa tratando de descansar: “Había salido feliz y campante, pero era porque tenía anestesia y ya se me pasó y me volvió el dolor”. Asimismo, resaltó que debe guardar reposo, evitar el sol, el viento con el fin de que su recuperación se dé de la mejor manera posible.

¿Quién es la pareja de Zulma Rey?

Desde hace varios años la actriz sostiene una relación con el también actor Andrés Fierro, quien se dio a conocer en producciones como ‘Padres e hijos’, Sin embargo, desde hace varios años ha estado ausente de la pantalla grande ha buscado llevar a cabo otros proyectos convirtiéndose en productor independiente, dando de que hablar a través de sus redes sociales.