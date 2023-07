Margarita Rosa de Francisco dejó claro que no es “moralmente superior”, pero descartó realizarse cualquier ‘retoquito’

Margarita Rosa de Francisco es una presentadora, escritora y actriz colombiana quien llegó a la pantalla grande desde muy corta edad y gracias a su talento logró robarse el cariño de los televidentes en producciones como ‘Café con aroma a mujer’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’ ‘El Desafío’, entre otras producciones.

Si bien, la caleña ha estado en el ojo del huracán debido a su apoyo al actual gobierno, ella ha dejado claro que está acostumbrada. En medio de esta situación decidió cerrar su cuenta de Twitter y llegar a TikTok en donde aseguró que no está en contra de las cirugías estéticas, pero su posición frente al tema es contraria a la de muchas mujeres.

De Francisco inició sus declaraciones indicando: “Yo no es que esté en contra de las cirugías de rejuvenecimiento, ni me parezco moralmente superior por preferir no hacerlo”. Seguidamente, la actriz reiteró que esto no se trataba de una cuestión moral es más bien, una reserva que según ella tiene con respecto a estos procedimientos.

Asimismo, destacó que este orden de ideas también tendría que estar en contra de las diversas formas en las que se interviene el cuerpo, modificando aquellos aspectos que generar incomodidad no solo en las mujeres sino también en los hombres. Destacando que también se pueden llegar a presentar diversas formas de arte con él, “como si fuera un lienzo o un material moldeable”.

Margarita aseguró que desde esta perspectiva le parecía maravilloso lograr que esto se llevara a cabo, teniendo en cuenta la serie de avances que ha tenido la ciencia y por ende, la libertad cultural para poder hacerlo. Justo allí, se encuentra su punto de su desagrado, resultando que estéticamente no le gusta el resultado, ya que al verlo en una modelo y al aplicarlo en otro rostro, por supuesto, este no será el mismo, pues cada ser humano cuenta con facciones distintas y aquella singularidad también desaparece, “me da es pesar que se vaya”.

Finalmente y en medio de su reflexión la actriz aseguró que los conceptos de belleza y juventud necesariamente no deben estar unidas: “Siento la belleza como un acontecimiento y no como un concepto o una receta, sino como algo que lo sorprende a uno”, dejando claro que a ella le produce felicidad el poder encontrar la belleza en aquellas situaciones que habían pasado desapercibidas anteriormente.