“Es claro que quiere monetizar”: Le llueven críticas a Epa Colombia por mostrar avances de su proceso para ser mamá

Daneidy Barrera Rojas, ha vuelto a ser tendencia en el mundo digital, luego de que hiciese una contundente declaración en el programa de entrevistas, ‘Desnúdate con Eva’, dirigido por la española Eva Rey, en donde habló sobre las ayudas que recibió por parte del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez; a esta revelación se le sumó una reciente fotografía con la que la creadora de contenido dio a conocer cómo va su proceso para convertirse en mamá.

“Amiga, ya muy pronto te cuento cómo me fue. Sabes que me pasan mil cosas lindas. Todo el mundo me dice ¡Te felicito!, pero todavía no amiga, yo te aviso. Solo es un proceso de muchos meses hasta que se dé”, fueron las palabras que recientemente publicó ‘Epa’, en las Historias de Instagram, de su cuenta alterna, en la que acumula 2,4 millones de seguidores; y en donde publica todo el contenido relacionado con la venta de sus productos para el cuidado y alisado capilar.

La empresaria, de 27 años de edad , decidió aclarar varios rumores sobre el largo proceso que inició para poder cumplir el sueño de convertirse mamá; enfatizando en que, aún no se concreta la fecundación y que pasarán varios meses para que esto suceda. Hecho que no pasó desapercibido en el mundo digital, en donde muchos internautas mostraron un punto de vista y una hipótesis bastante peculiar, en la que indican que los procedimientos a los que se ha sometido solo son una estrategia de marketing.

Esto quedo evidenciado en la publicación realizada por el portal Rechismes , en donde varios fans y detractores reaccionaron a una imagen en la que Barrera Rojas está en posición de parto sobre una camilla: “Tendrá estabilidad económica, pero no emocional o atencional”, “Pero qué necesidad de subir una foto ‘patiabierta’”, y “Es claro que quiere monetizar su proceso para quedar en embarazo”, fueron algunos de los comentarios.

