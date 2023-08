Sin pena: ‘Epa Colombia’ reveló detalles de su futuro embarazo al grabar su consulta ginecológica

‘Epa Colombia’ dejó ver que tiene la mente enfocada en convertirse en mamá, dándole a sus seguidores algunos detalles respecto a cómo va su proceso, además de mostrar sin ningún tipo de censura cómo le fue en su consulta con el ginecólogo.

La empresaria comentó a principios de este año que estaría totalmente centrada en lo que respecta a sus negocios de productos para el cabello, dejando a un lado una de sus facetas más destacadas: la creación de contenido y la publicidad en las redes sociales, a pesar de que esto le generaba buenos ingresos.

Sin embargo, sus prioridades han cambiado un poco a medida que pasa el tiempo, dejando ver que además de enfocarse en su carrera profesional también quiere convertirse en mamá, una meta que espera lograr antes de que termine el año.

A través de una gran cantidad de publicaciones, la joven ha dejado saber que ya comenzó su proceso, indicando que los preparativos están a la vuelta de la esquina. También aprovechó una reciente historia en Instagram para mostrar lo que había grabado en su consulta con el ginecólogo.

En el clip se puede ver a Epa Colombia siendo atendida por el experto mientras examinaba el área vaginal, mostrando a la joven acostada con las piernas abiertas pero cubierta con una bata médica, sin mostrar ningún indicio de pena en su rostro.

Epa Colombia brindó varios detalles sobre su proceso para convertirse en mamá

En la misma historia, la empresaria le contó a sus seguidores cómo le va en esta nueva etapa, revelando que se encuentra sana y preparada para recibir el embrión, además de confesar que siente miedo por lo que otras personas piensen sobre ella en relación a esto.

“Estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. Tengo hasta nervios de decirte, no sé tú mamá qué piense cuando vea este video y diga: ‘¿Y a ella quién la embarazó?’, y ‘¿Cómo?’, y ‘¿Cómo fue?’. Ay, amiga, me duele hasta la vagina (...) Está muy bien por dentro, estoy perfecta para recibir mi embrión”, contó Epa Colombia.

En el mismo clip se puede ver que recibe varias inyecciones en distintas zonas de su cuerpo, además de que recibe atención por parte de varios profesionales médicos que procedieron a explicarle algunos detalles sobre este proceso del cual prometió contar a sus fans más adelante.