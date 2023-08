Epa Colombia confesó que gracias a Álvaro Uribe varias entidades dejaron de molestarla, pero ya no quiere verlo

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es una de las figuras públicas más polémicas del país, la creadora de contenido que se hizo famosa luego de sus controversiales videos en la calle y su polémico proceso legal por haber dañado una estación de TransMilenio, han hecho que la vida de esta Bogotá sea el centro de interés para muchos. A esto sumado que en varias ocasiones ha protagonizado diferentes polémicas con otros rostros conocidos de la farándula criolla.

Le puede interesar:

Sin lugar a dudas, la empresaria ha sabido como mantenerse en el ojo público, pues además ha sorprendido a muchos con el anuncio de que será madre junto a su novia Karol Samanta. Sin embargo, las polémicas de la Epa Colombia también han llevado a involucrar a figuras políticas como lo fue el expresidente Álvaro Uribe, con quien se reunió en el 2022 y hasta grabaron un video juntos que la creadora de contenido subió a sus redes.

Le puede interesar:

Esta publicación le causo una oleada de críticas por parte de los seguidores de Daneidy quienes la cuestionaron por relacionarse con el exmandatario. Tanta fue la repercusión que en medio de una entrevista con Eva Rey, para el programa de Desnudate con Eva, Epa Colombia aseguró que aquella publicación la había hecho perder cerca de 300 mil seguidores.

La periodista española indagó acerca de que si Epa Colombia habría vuelto a reunirse con Álvaro Uribe: “No me he vuelto a ver con él, pero sí me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín”, confesó la empresaria y ante la pregunta de que si estaría dispuesta a aceptar tal invitación, Daneidy dijo: : “No, muchas gracias, otro escándalo no… Me dieron demasiado duro por la foto pasada con Uribe. Perdí casi 300 mil seguidores y la gente afuera me decía ‘Epaparaca’, me decían de todo”, enfatizó.

Sin embargo, la empresaria también afirmó que pese a lo cruel que fueron con ella por aquella publicación con el expresidente, también esa visita le ayudó mucho a que varias entidades la dejaran de molestar.