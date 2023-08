“Fue una de las que habló mal de mí”: Aleja, del Desafío, contó como es la relación con ‘Guajira’ y si hay envidia

Tras dos semanas de haberse finalizado el Desafío ‘The Box’ las finalistas siguen dando de qué hablar en las redes sociales por la manera en la que terminaron. Alejandra Martínez, quien terminó coronándose como la campeona de la última edición del programa, llegó a finalista junto con ‘Guajira’.

Aleja, como era conocida durante la competencia, contestó a varias preguntas de sus seguidores por medio de sus historias de Instagram, por donde la interrogaron sobre la relación con ‘Guajira’ y es que cabe recordar que luego de la final, la subcampeona no se tomó nada bien la derrota e incluso después manifestó que ella debió ser la ganadora.

Pero pese a las tensiones entre ambas exparticipantes de las cuales se habló mucho durante la semana, Aleja no tuvo ningún reparo en contestar varias preguntas sobre su pasó por la competencia y la relación con los demás desafiantes, entre ellos la que fue su rival en la final. Diferente a lo que muchos pudieran pensar, la campeona dijo que no le guardaba ningún rencor a ‘Guajira’ y que nunca llegaron a ser tan cercanas.

“La verdad es que yo con ella nunca tuve un trato mayor a un saludo, nunca tuve la oportunidad de conocerla. A pesar de que ella fue una de las que más mal habló de mí en el programa, tuve la oportunidad de demostrarle lo contrario. Ella es una excelente deportista y sé que le va a ir muy bien en la vida”, expresó Alejandra sobre la relación con ‘Guajira’.

Adicionalmente, le preguntaron sobre la bienvenida que recibió Guajira en su tierra natal y si eso le habría sembrado envidia a Alejandra: “Obviamente no me da envidio, porque yo no he tenido la oportunidad de ir a mi pueblo. He tenido muchos compromisos, ya entenderán por qué. Obviamente, toda la gente está esperándome. Les voy a subir video de eso. Dejen de decir bobadas”, puntualizó.