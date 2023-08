“El amor no es un cuento de hadas”: Alina Lozano no se guardó el dolor por la separación con Jim Velásquez

“Las historias no son cuentos de hadas”: Alina Lozano no se guardo el dolor por la separación con Jim Velásquez captura de pantalla Instagram Alina Lozano y Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez vuelven nuevamente a ser tendencia en redes sociales, los actores quienes habían sido virales luego declarar abiertamente su amor y que posteriormente se comprometieran en medio de una entrevista con Bravísimo, volvieron a ser el centro de atención en redes sociales, pero esta vez por su inesperada ruptura.

La pareja de actores había acaparado la tención de cientos de seguidores y medios de comunicación debido a su mediática relación, la cual fue ampliamente comentada y criticada por muchos, debido a la diferencia de edad que había entre ellos. No obstante, ambos actores se mostraban bastante felices y cómodos en su relación y prueba de ello fueron las decenas de videos que grababan juntos. Sin embargo, desde hace ya varios días los fanáticos de la pareja habían notado que Alina y Jim permanecían separados, por lo que esto generó dudas acerca de una ruptura.

Estas especulaciones llegaron a su fin el pasado 4 de agosto, cuando por medio de un video la actriz confirmó la noticia sobre su ruptura con el actor. Lozano subió un video donde lucía con el rostro cansado y triste “Dicen que las penas no llegan solas (...) mi gato y yo estamos tristes. Él porque otro gatico lo hirió y yo porque también estoy herida, entonces anoche no dormimos”, dijo Lozano.

Alina Lozano agradeció la fortaleza que le enviaron sus seguidores

Pese al duro momento que estaría pasando la actriz en cuanto a su vida sentimental, ella habría decidido ser más abierta con sus seguidores sobre sus sentimientos: “Hola amigos, por acá saludándolos, muchísimas gracias a las personas que me han enviado mensajes tan cariñosos, tan llenos de fuerza”, comenzó diciendo la actriz por medio de un video.

“El amor y las historias de amor mueven mucho. El amor mueve al mundo y el desamor, también todas las cosas y las situaciones que pasan y que vivimos al rededor de nuestras historias de amor”, expresó la artista.

Alina aprovechó para agradecer también por aquellos comentarios no tan bonitos: “Gracias también a las personas que me han insultado muchísimo como esa persona que dice ‘señora, tenga dignidad, no exponga su dolor así'. Claro, estamos habituados a exponer solo la parte bonita, estamos acostumbrados a ver de las relaciones, esa parte luminosa, con los filtros, el amor y los cuentos de hadas. Pero las historias no son cuentos de hadas, son historias reales donde pasan estas cosas”, puntualizó Lozano.