“Pasen la página”: Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’ le cayó la boca a quienes dicen que fue suerte

Aleja Martínez, ganadora del ‘Desafío The Box’ llegó a la final de la competencia con todo el contra, pues muchos comentarios se leían en redes sociales respecto a que ella, básicamente, no se merecía ganar porque era muy ‘floja’, pero con su última prueba terminó de demostrar que ‘lo que es pa’ uno, es pa’ uno’.

Ha pasado más de una semana desde que se coronó como gran ganadora de la temporada del 2023, pero muchos siguen sin superar la derrota de ‘Guajira, quien era la gran preferida por muchos. Ante esto, parece que Aleja ya se cansó y decidió responder a la polémica para que la dejen tranquila.

Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’ se fue en contra de sus detractores

A través de sus redes sociales, la ganadora del reality compartió las siguientes palabras:

“Escucho y veo mucho que comentan la palabra ‘suerte’. No sé si saben que antes de cada prueba, el juez nos explica en qué consiste cada obstáculo, incluso él mismo nos mostró cómo hacer el tiro. Es muy fácil pegarle a los cuadros, pero para que de la vuelta, tiene que haber lógica y estrategia. No es un secreto que yo soy muy buena en definición porque me tomo las cosas con calma, entonces más que suerte, era habilidad. Pásenla página con ese comentario. Si ustedes creen que es suerte, pues créanlo. No quiero sonar un poco prepotente, pero ya me lo gane. ¿Qué no la merecía? Claro que sí, porque comí mierda, fui la mujer que más fui a muerte y muchas cosas más, pasen la página y sean felices”, terminó por decir.

Y es que lo cierto es que a la ganadora le han dado palo gigante porque siguen comentando que no fue justo. Lo más curioso es que otros también le dicen lo mismo a ‘Guajira’.