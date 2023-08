Valeria Herrera, novia de Linda Caicedo deslumbra con su espectacular cuerpazo en las redes sociales

Por medio de las redes sociales, los seguidores de Linda Caicedo, la estrella de la Selección Colombia Femenina, han podido conocer varios detalles sobre la vida de la jugadora. La selección que por estos días se disputa el Mundial en Australia ha sido tendencia en todos los medios de comunicación donde se ha resaltado su gran desempeño.

Le puede interesar: “Siempre en mi corazón”: Mafe Romero se pronunció tras su salida de Lo Sé Todo, ¿porqué se va?

No obstante, la vida de las jugadoras ha sido de gran interés para sus fanáticos y por su puesto la de Linda Caicedo no sería la excepción. La número 18 de la selección femenina es el centro de atención para muchos y por supuesto su relación sentimental con Valeria Herrera no se escapa de ser ampliamente comentada.

Le puede interesar: ‘Quemaron’ a Daniela Ospina tras dar un mensaje “hipócrita” sobre el trabajo

La joven que le robó el corazón a Linda también ha ganado varios seguidores en sus redes sociales luego de que se conociera que es la responsable de hacer feliz a la jugadora y de cuidar a su perrito Rayo. Valeria, además, ha cautivado a muchos con su gran belleza que los fanáticos no han pasado por alto.

Le puede interesar: “Estoy herida”: Alina lozano mostró su ‘tusa’, mientras Jim Velásquez presume su soltería

Valeria ha recibido los elogios de cientos de personas y por supuesto los de Linda no se quedan atrás. En su cuenta de Instagram, Valeria ha compartido varias fotos y en una de ellas se mostró posando con un bikini naranja mientras disfrutaba de su viaje a México en el que la acompañó la ídola de la Selección femenina. Valeria dejó ver que así como su novia, su cuerpo también está bastante tonificado, por lo cual fue bastante halagada.