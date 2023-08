“Justificando su put***a”: Paola Jara y su mensaje sobre el amor por el que terminó llevando ‘palo’

Paola Jara volvió a convertirse en el blanco de muchas críticas tras compartir un mensaje de amor y feminismo en uno de sus conciertos. Sin embargo, las cosas no salieron como ella pensó ya que terminaron criticándola, indicando que solo estaba justificando una de las presuntas acciones más polémicas de su trayectoria.

Durante las últimas semanas, la cantante ha estado bastante ocupada, no solo con su carrera en el mundo de la música realizando presentaciones y difundiendo sus nuevos temas, sino que también se ha mantenido enfocada en su emprendimiento de ropa deportiva.

Sin embargo, incluso en su trabajo encuentra momentos para dirigirse a sus fans, algo que se puede notar en un video que se ha difundido sobre uno de sus conciertos, en el que en plena tarima decide compartirle a los espectadores un fuerte mensaje sobre amor, feminismo y autoestima que puso a gritar a sus fans.

Antes de cantar uno de los temas más emblemáticos de La India, ‘Mi mayor venganza’, la artista hizo un comentario relacionado, hablando sobre amor, compromiso y empoderamiento, indicando también que a ella le han dedicado esta canción, haciendo referencia a los rumores de que ella fue la encargada de romper el matrimonio de Jessi Uribe con Sandra Barrios.

“Les voy a aclarar una cosa: a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada (...) Tenemos que estar en una relación porque nos amamos y porque hay amor y porque nos entendemos. Cuando eso ya no pase, no tenemos por qué estar ahí”, dijo Paola Jara en uno de sus conciertos.

Paola Jara terminó ‘crucificada’ por su polémico mensaje

Si bien la joven expresó estas palabras para darle una antesala al tema que iba a interpretar en su concierto, muchos usuarios de las redes sociales aprovecharon para expresar su opinión al respecto, con muchos de ellos indicando que solo estaba tratando de justificar sus presuntas acciones pasadas, haciendo referencia a su relación con Jessi Uribe.

“Ella justificando su put**ía”, “Siempre serás la moza de Colombia, la reconocen más por ser la moza que por cantar”, “Jajaja que no aclare que oscurece” y “Es verdad a nadie le quitan nada, pero la mentira, la infidelidad y la burla no tiene justificación” son algunos de los comentarios que se pueden leer en una publicación que rescató esta polémica escena de Paola Jara.