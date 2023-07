¿En los próximos meses? Jessi Uribe confesó cómo van sus planes de tener su primera hija con Paola Jara

Jessi Uribe es un cantante de música popular bumangués quien alcanzó la fama gracias a su participación en el programa de canto ‘A otro nivel’ del canal Caracol. Desde allí, su crecimiento fue imparable llegando a escenarios tanto nacionales como internacionales lo que le permitió realizar diversas colaboraciones con más artistas del círculo, entre ellos Paola Jara con quien entabló una relación y ya llevan más de un año de matrimonio.

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto inmerso el artista, teniendo en cuenta su sonada relación con Paola Jara, al parecer, se habría dado en medio de una infidelidad por parte de Uribe a su expareja y madre de sus cuatro hijos. Además, del amor tan grande que siente por sus hijos, el artista desde hace varios meses dejó claro que desea convertirse nuevamente en padre, pero esta vez con la paisa, su actual esposa.

Cabe resaltar que ante el deseo de su pareja, Jara no se ha mostrado tan contenta del todo, pues en pasadas entrevistas ha dejado claro que sus planes están enfocados a seguir creciendo a nivel musical, pues siente que todavía le queda un camino largo por recorrer a pesar de la amplia experiencia con la que cuenta actualmente. Sin embargo, a la hora de preguntarle por la maternidad, aseguró que no está negada esta posibilidad, pero resaltó que esto debe ser paso a paso.

En otros momentos, la cantante ha reiterado que uno de los sueños que tiene Jessi es ser padre específicamente de una niña. Por supuesto, los fieles seguidores de la pareja no han dudado en referirse al tema, asegurando que este no resulta ser no solo uno de los anhelos de Uribe sino también de los fans en general. Teniendo en cuenta que aunque se han llevado varias críticas también se han llevado varios halagos por su relación, la cual ya lleva más de 4 años.

Aunque no confirmó la fecha exacta en la que planearían tener su próximo hijo, el artista dejó claro que actualmente Paola Jara no se encuentra en embarazo debido a la serie de rumores en los que se ha visto inmersa en los últimos meses su pareja. Asimismo, Jessi no desaprovechó la oportunidad para indicar que no existe ninguna pelea entre los dos por sus diversos accesorios, por el contario simplemente se trató de un simple juego en el que algunos trataron de tergiversar el contenido compartido en sus respectivas redes sociales.