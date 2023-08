Luisa Fernanda W publicó una foto inédita con Margot Robbie y encendió las redes

Luisa Fernanda W ha demostrado en más de una oportunidad que suele rodearse con celebridades tanto nacionales como internacionales debido a su estatus de influencer y empresaria reconocida. Y a propósito de esto y el furor de ‘Barbie’, la joven publicó una vieja foto en la que aparece junto a Margot Robbie, encendiendo las redes en el proceso.

La película de la famosa marca de Mattel ha generado un gran furor, logrando una enorme ‘marea rosa’ en las salas de cine durante los primeros días de su estreno, además de hacer que varias figuras del mundo del espectáculo representaran su propia versión de esta muñeca.

A pesar que Luisa Fernanda W no terminó haciendo publicaciones dedicadas por completo a este fenómeno cinematográfico, sí asistió a ver la película junto a su pareja Pipe Bueno, algo que mostró a través de sus historias de Instagram la semana pasada.

Y a propósito de las películas en las que aparece Margot Robbie, la influencer decidió desempolvar una foto que data de 2016 cuando viajó a Miami para el estreno de ‘Escuadrón Suicida’ en la que aparece junto a la actriz que interpretó el personaje de Harley Quinn.

“Esta foto fue en 2016, ahí ni parezco yo jajajaja. Esto fue en el lanzamiento de Suicide Squad en Miami con Margot Robbie. Les cuento que ese día ella fue muy amable, tiene una energía muy bonita. Definitivamente es una Barbie en persona”, escribió la empresaria en su historia.

Luisa Fernanda W encendió las redes, pero no como ella esperaba

A pesar de sentirse muy emocionada por compartir esta vieja fotografía junto a Margot Robbie, la creadora de contenido terminó recibiendo varios comentarios negativos en las redes sociales, no solo por el aspecto de su cabello rubio durante ese año, sino por otros detalles más enfocados en su personalidad.

“Me parece que no es tan good vibes como lo aparenta ser”, “El momento más humilde de Margot Robbie”, “Siempre que la veo me acuerdo de los gusanitos de Men in Black” y “Debería aprender de la energía tan bonita de Margot Robbie y tratar de vibrar con la misma frecuencia” son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Cabe destacar que la idea original de Luisa Fernanda W al subir esta publicación estaba ligada a mostrar su cabellera rubia y cómo la llevaba en el pasado, aunque también aprovechó el furor de Barbie para presumir la selfie con la protagonista de la película.