Margot Robbie y la foto de su adolescencia de la que más se avergüenza: así lucía la actriz

Margot Robbie ha logrado convertirse en una de las estrellas más importante de Hollywood gracias al gran talento, indiscutible belleza y enorme carisma que ha demostrado a lo largo de su carrera.

No obstante, antes de la ser protagonista de Barbie y otras grandes producciones en la meca del cine, la intérprete australiana fue una adolescente como muchas con el sueño volverse actriz.

De esta etapa de su vida, hay varias fotografías que muestran cómo lucía cuando era una jovencita, pero hay una especial que la artista ha denominado como la “más vergonzosa” de su existencia.

La foto de Margot Robbie en su adolescencia que la avergüenza

La imagen en cuestión salió a la luz pública durante una visita a Jimmy Kimmel Live en 2016. En medio de la entrevista, la luminaria fue sorprendida cuando el host presentó una foto de su decimotercer cumpleaños.

En la postal, una jovencísima Margot luce de lo más feliz mientras lee Harry Potter y la Orden del Fénix, el quinto libro de la popular saga literaria de la que se ha declarado una auténtica ultrafan.

La pequeña Robbie además luce aparatos dentales, gafas para ver de montura metálica y una cabellera castaña oscura peinada hacia atrás, porque la histrionisa realmente no es rubia natural.

“Creo que ni siquiera te reconocería”, confesó Kimmel al ver el retrato enviado por una de sus amigas al programa. “¡Literalmente, la foto más vergonzosa de toda mi vida!”, expresó la celeb.

Después del shock inicial, la protagonista de películas como I, Tonya (2017), Once Upon a Time in Hollywood (2019), Bombshell (2019) y Birds of Prey (2020) decidió describir la instantánea.

Margot Robbie a sus 13 años de edad | (BBC)

“Estoy bebiendo una taza de té. Estoy en la cama. Está claro que me lo estoy pasando muy bien, leyendo Harry Potter”, expresó antes comenzar a explicar sus decisiones de estilo adolescente.

“Tengo frenillos, los cuales tuve durante dos años. Me encantaba peinarme hacia atrás, sabrá Dios por qué, y llevo gafas, que en realidad no necesito”, dijo para luego contar cómo obtuvo sus lentes.

“Tengo una visión de 20/20 y mentí para conseguir anteojos para poder parecerme a Harry Potter”, admitió sin dejar de reírse de su yo del pasado. “Ni siquiera son geniales. Son gafas feas”.

“Fui al optometrista y dije: ‘No puedo ver eso. ¡Ay! ¡Me duelen los ojos! Mi mamá me dijo: ‘¿Realmente necesitas anteojos?’. Yo dije: ‘¡Sí, los necesito!”, recordó sonriente.

Ahora, dos décadas después de aquella foto tomada a sus 13 años, Margot Robbie tiene 33 y sigue siendo fan de Harry Potter, pero además es una famosa y respetada actriz nominada al Oscar.