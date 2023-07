Luisa Fernanda W reveló su secreto para mantener la llama viva con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W le confesó a sus seguidores cuál es su curiosa técnica para mantener la llama viva con su pareja, el cantante Pipe Bueno. Y si bien al principio puede parecer como una medida poco efectiva y hasta contraproducente, la influencer asegura que ha sido muy efectiva para continuar con su relación.

La creadora de contenido y su pareja han protagonizado un largo romance desde hace varios años, algo que dejó no solo una de las parejas más destacadas de los medios colombianos, sino también a dos pequeños niños: Máximo y Domenic.

Y si bien no parece que el par tenga planes cercanos de hacer oficial su unión en matrimonio, igual se muestran muy felices con la dinámica que llevan ahora, dejando ver en sus redes sociales su faceta como padres y como pareja viviendo bajo el mismo techo, además de sus roles como celebridades de las plataformas digitales.

A propósito de esto, un seguidor de Luisa Fernanda W decidió abordarla con una interesante pregunta basada en todo el tiempo que lleva siendo novia de Pipe Bueno: “¿Cuál es el secreto para no dejar que tu pareja se acostumbre a ti cuando viven juntos?”.

La empresaria aprovechó esta oportunidad para contar que el verdadero secreto de esto puede sonar un tanto curiosa pero que les ha resultado bastante bien: mantener distancia y que cada uno tenga su propio espacio.

“Algo que a mí me ha funcionado full es buscar mis espacios aparte, mis espacios con mis amigas en donde yo pueda hablar cosas de mujeres, mis espacios laborales que también me permiten dispersar mucho la mente y no caer en la monotonía”, contó la colombiana

Luisa Fernanda W le ha inculcado la misma filosofía a Pipe Bueno

En la historia, la joven expresó que parte de la magia que los hace mantener la llama viva en su relación se debe a que se dan el tiempo para ‘extrañarse’, indicando que al igual que ella, Pipe Bueno también suele seguir esta misma línea de pensamientos.

“A él [Pipe Bueno] también le pasa, trabaja, hace sus cosas, y cuando nos encontramos pues es como: ‘amor, por fin estamos juntos’”, indicó la colombiana.

De cara al final del clip, Luisa Fernanda W también confesó que además de que esta técnica le da un extra a su relación, igualmente la aplicaría de manera natural, indicando que no es una mujer que le gusta estar todo el tiempo con su pareja.