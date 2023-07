¿Quiere ser mamá de nuevo? Por asomo de panza, Luisa Fernanda W aclaró si está embarazada

La influenciadora con más de 18 millones de seguidores, Luisa Fernanda W, está feliz con sus proyectos profesionales, pero también en su rol como mamá de Máximo y Domenic, quien recientemente pronunció sus primeras palabras a sus 9 meses de vida. En un video grabado también por la empresaria, se ve al bebé balbuceando “papá”, mientras ella se emociona sorprendida.

Mientras Domenic aprende a decir nuevas palabras, su padre Pipe Bueno le mostró a sus 9 millones de seguidores en Instagram, la manera en que despierta a Máximo luego de que juntos comparten una siesta.

“Así siempre nos despertamos después de una siesta en la tarde”, manifestó el intérprete de ‘Cupido Falló, en su más reciente video, en donde demostró que como buen cantante despierta a su pequeño con euforia y cantándole unos cuantos versos.

¿Viene el tercer hijo? Por asomo de panza, Luisa Fernanda W respondió a sus seguidores si está embarazada

En sus más recientes historias de Instagram, Luisa Fernanda W respondió molesta ante las constantes preguntas y comentarios de sus seguidores sobre si está embaraza, pues en sus videos tiene un asomo de panza.

De manera clara y haciendo un llamado a la reflexión, aclaró que en sus planes no está tener un tercer hijo, a menos “que sea la voluntad de Dios”.

“No quiero por ahora buscar un tercer bebé. Y a lo que voy es que cuando a uno lo ven con esta medio pancita que le sale a uno cuando está en sus días, todo el mundo empieza a hacer comentarios de ‘¡está embarazada!’ Eso es súper incómodo”, señaló.

Y es que Luisa aclaró y preguntó a sus seguidoras si a ellas también se les hincha el estómago, como un proceso normal durante el ciclo menstrual. “A mí me pasa que retengo demasiados líquidos y me subo como tres kilos, pero no significa que una esté embarazada”.