Hermana de Yina Calderón la amenaza en redes sociales

Yina Calderón ha sido bastante polémica no solo por su vida como DJ y empresaria, sino en su aspecto personal por causar bastantes escándalos al estar bajo los efectos del alcohol, como en sus más recientes publicaciones, donde estando en ese estado reveló que su ex pareja le fue infiel y por eso habrían terminado su relación sentimental.

Lea también: Revelan inédito video de Darío Gómez justo antes de morir

El viernes pasado, la DJ comentó que se dirigía al concierto de Cristhian Nodal en el ColiseoMed, en Bogotá. A las pocas horas mostró que no pudo asistir al concierto luciendo un outfit completamente diferente y en evidente estado de embriaguez agradeciendo a la emisora ‘La Kalle’ por haberla invitado. Sin embargo, al día siguiente una de sus hermanas hizo público lo que aconteció esa noche.

Lea también: ¿Nuevo amor a la vista? Participante del ‘Desafío The Box’ le declaró su amor a Mary Méndez y ella no dudó en responder

Juliana es una de sus hermanas que se encuentra recién graduada como abogada y quien decidió hacer un pequeño encuentro para celebrar dicho acontecimiento. Pero para su sorpresa al día siguiente encontró uno de sus regalos (una figura que representa a la abogacia) completamente destruida. Mediante un video en redes sociales Juliana mostró su enojo frente a sus seguidores.

Lea también: “Me esforcé mucho”: Zulma de ‘MasterChef Colombia’ pasó tremenda pena por ‘golosa’

“Estaba haciendo oficio hoy y no encontraba una cerámica que me había dado mi hermana Leonela de grado, y oh maravilla que recuerdo que Yina estuvo aquí tomando el viernes; vean dónde la encontré, dañadísima”, mostrando cómo había quedado dicho obsequio.

Lea también: J Balvin se unió a la celebración de las colombianas en los camerinos por su victoria

Posteriormente le mandó una indirecta muy directa a Yina “Este es un mensaje para la señorita Yina Calderón, que si mi porcelana no me la compra y me la tiene para esta semana, tenemos un problema grandísimo”. Además, los internautas también tuvieron su punto de vista “No es más fácil que la llame?”, “tiene problemas con el licor debiera de buscar ayuda de verdad que lamentable”, “Esto ya es ganas de llamar la atención”.