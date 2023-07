Revelan inédito video de Darío Gómez justo antes de morir

El pasado 26 de julio se cumplió un año de la muerte del Rey del despecho Darío Gómez, quien hace un año falleció en la Clínica Las Américas de Medellín después de presentar molestias estando en su residencia. Dicha muerta causó un gran dolor no solo dentro de la industria musical, sino en sus seguidores, quienes se vieron bastante afectados por su ausencia, ya que era uno de los artistas de música popular más queridos en el país.

Tras un año de su fallecimiento, su esposa Johana Vargas compartió en redes sociales los últimos momentos del rey del despecho con vida. En su publicación menciona “Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperare solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad. Te amo mi Bebe”.

Al observar las imágenes muchos de sus seguidores tuvieron su momento de nostalgia mencionando “Qué bueno que los últimos días del rey del despecho fueron a tu lado le diste mucha felicidad y eso no lo compra nadie”, “Nini gracias por compartir las últimas horas del Maestro . De nuevo gracias y mucha fortaleza para ti”, " Qué lindo vídeo, llore mucho, no me imagino lo que se siente perder al compañero de vida”. Sin duda fue un video que llegó al corazón de muchos de sus seguidores que aún a un año de su muerte, lo siguen recordando con el mismo cariño.