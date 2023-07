“Me esforcé mucho”: Zulma de ‘MasterChef Colombia’ pasó tremenda pena por ‘golosa’

Zulma Rey es una famosa actriz colombiana que ahora mismo es una de las participantes de ‘MasterChef, Celebrity Colombia 2023′. Rey, quien ha tenido la oportunidad de participar en novelas como ‘A Mano limpia’, es una de las participantes más comentadas de la temporada del reality de RCN por su inocencia y su dulce personalidad, a pesar de que no es la más talentosa a la hora de cocinar.

Además de eso, es bastante curioso porque suelen pasarle muchas cosas dentro de la competencia, algunas bastante graciosas y otras con experiencias no tan divertidas, pues confesó que en muchas oportunidades sintió que la criticaron o la dejaron al lado, subestimando que no sabía cocinar.

El hecho es que en el último episodio, Zulma fue muy comentada en redes sociales por lo que le pasó en pleno programa y que la hizo sentir mucha vergüenza frente a todos, sobre todo con el jurado. Luego de preparar su plato, llamaron a seis compañeros de ella para mostrar su plato y ser calificados, pero como Zulma se dio cuenta de que, por lo que parecía, no iba a ser llamada, decidió comérselo.

Por broma, los jurados decidieron llamar a otra persona, así que la nombraron y ella no pudo evitar ponerse tan nerviosa que solo halló cogerse la cara mientras con pena decía que no podía pasar. Cuando se dieron cuenta, muchos compañeros empezaron a reírse de la curiosa situación y otros la regañaron porque no puede comerse su plato hasta que se termine todo.

Afortunadamente, solo era una broma, por lo que no afectó su proceso en la competencia.