¿Nuevo amor a la vista? Participante del ‘Desafío The Box’ le declaró su amor a Mary Méndez y ella no dudó en responder

El ‘Desafío The Box’ llegó a su fin hace pocos días en donde Sensei y Aleja se convirtieron en los dos participantes ganadores de esta temporada número 19. Además de poner su nombre en la copa declarándose los ‘Super humanos’ también se llevaron 400 millones de pesos con los cuales esperan materializar cada uno de sus proyectos.

A pesar de que el reality llegó a su fin las polémicas entre los participantes no han faltado. Sin embargo, uno de los detalles que terminó causando sorpresa fue la declaración de amor que realizó uno de los participantes hacia la famosa presentadora del programa de entretenimiento ‘La Red’ Caracol, Mary Méndez. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar de varias partes.

Se trata de MacArthur Bueno, el exparticipante aprovechó el momento para confesar que su amor platónico resulta ser Mary. El hombre aprovechó el momento para reiterar que estaba muy feliz de que la samaria volviera a hacer parte del programa, teniendo en cuenta que por casi tres semanas estuvo ausente debido a las vacaciones acumuladas que tenía. Asimismo, el administrador financiero con especialidad en administración y gestión de proyectos reiteró que solo veía ‘La Red’ por Méndez: “me pareces una mujer enfocada, me tienes loco todos los días, quiero poder conocerte algún día”.

Pero sus declaraciones no terminaron allí, pues MacArthur quien se convirtió en una de las figuras que más halagos se llevó durante el reality, no dudó en indicarle a la presentadora que si estaba recibiendo hojas de vida, por supuesto, él sería el primero en enviarle, solo hacía falta que le dijera en donde. Ante sus inesperadas declaraciones Mary no pudo guardar silencio, pero de manera muy sincera como es costumbre reiteró que el exparticipante realmente no la conocía, sino lo que ella permite ver.

En medio de varias risas por parte de sus colegas la samaria resaltó: “Tú me has visto en persona creo que cambiarías completamente tu percepción”. Asimismo, no dudó en expresarle todo su amor, mientras que Carlos Vargas no desaprovechó la oportunidad y resaltó que si Mary no aprovechaba la oportunidad él sí lo haría, luciendo una peluca y tomando varias actitudes comunes en Mary.

¿Quién es la pareja de Mary Méndez?

La presentadora hace más de 7 años se separó de Santigo Iregui un famoso Dj con quien se le vio durante varios años. Sin embargo, cada uno decidió seguir por caminos opuestos en donde la samaria años más tarde volvió a encontrar el amor. Si bien, no suele compartir varios detalles de su vida privada dejó ver algunos de los detalles que el hombre tenía con ella, pero después de varios meses confirmó que regresó a la soltería.

Y es que a pesar de la serie de comentarios Mary ha dejado claro que el estar soltera no significa un problema para ella, pues con o sin pareja siempre ha sido una mujer independiente que ama disfrutar de sus momentos a solas y está enfocada en cada uno de sus proyectos. A través de sus redes sociales ha indicado que está en otra etapa de su vida donde buscar a un hombre a como de lugar no está entre sus planes.