¿Carol Yi y Percho? Así les fue a los dobles de la pareja de reguetoneros paisas en ‘Yo Me Llamo’

El capítulo 3 de ‘Yo Me Lamo’, transmitido por Caracol Televisión este viernes 28 de julio, dejó varios momentos memorables, derivados no solo de la actuación de los participantes que hacen lo posible para parecerse a su artista favorito, también evidenció la coherencia argumentativa de los miembros del jurado, quienes no todas las veces llegan a un acuerdo al pulsar el botón verde o el rojo.

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno , tienen una larga tarea por delante para poder encontrar a aquel concursante que tenga las habilidades y condiciones necesarias, para ser la versión idéntica de algún distinguido y reconocido cantante. Como sucedió en la temporada anterior, en donde Alejandro León, oriundo de la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, se ganó la distinción de ser el doble perfecto del fallecido cantante español, Camilo Sesto.

‘Karol G y Feid’ hicieron llorar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo

“Y yo le dije, no te llamas Karol G”, fue el primer comentario que realizó Amparo Grisales a la versión de la ‘Bichota que se presentó en el escenario. Misma que recibió una oportunidad por parte de Pipe Bueno, para cantar nuevamente, pero no logró convencer con su talento.

Luego de que la imitadora de la intérprete de ‘TQG’ se bajara del escenario, la audiencia quedó atónita con la presencia de ‘Feid’, quien fue reencarnado por un joven que destacaba por portar una ‘pinta’ por la que se le reconoce al reguetonero y en donde destacaba el color verde.

Desafortunadamente, para ambos, el veredicto no les permitió continuar en competencia, pero de algo no se van a olvidar; del hecho de que por su actitud y palabras de agradecimiento al público y sus familias, lograron llegar al corazón de ‘Amparito’, que no se pudo contener y derramó varias lágrimas.

Ay parfavarrrr quejeso!

Karol G viendo a su imitadora:

