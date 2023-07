A punta de memes en redes le dan ‘palo’ a Caracol por el reto final del Desafío The Box 2023

Ganadores del Desafío The Box

Como era de esperarse, mientras Andrea Serna y Gabriela Tafur le revelaban al país los resultados de las votaciones que se cerraron el pasado domingo 23 de julio y que dejaron como ganadores a (Alejandro Calderón, Yan Carlos Pizano, y Alejandra Martínez), en redes sociales como Twitter, los internautas estaban viviendo a punta de ‘momasos’ el momento. Algunos celebrando el triunfo de estros ‘superhumanos’ y otros mostrando su inconformismo por los ganadores.

Ya terminado el ‘Desafío’, los televidentes y los navegantes digitales, tendrán que dirigir sus noches y esfuerzos para disfrutar de la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’, show de talento que tendrá como jurados a César Escola, Pipe Bueno, y la ‘diva’ de la televisión colombiana, Amparo Grisales. El programa iniciará su transmisión este miércoles 26 de julio.

Estos son los mejores ‘momasos’ de final del Desafío The Box 2023

Las redes sociales lo volvieron a hacer y a punta de imágenes satíricas y comentarios llenos de críticas constructivas a Caracol Televisión, los internautas mostraron sus pensamientos sobre la gran final.

“Qué final tan mal, definir por puntería, una final como el 2022 que sí se veía la calidad de competidores, una falta de respeto con las competidoras que dieron guerra en cada competencia”, “Qué horror, la más mala competidora de todo el desafío la pusieron a ganar no volveré a mirar el desafío”, “Merecido ganador, el único que me caía bien de Alpha, él sí es un súper humano en todo sentido. ¡Felicidades a Sensei!”, y “Sufrí y se me aguaron los ojos de la felicidad”, fueron algunas de las reacciones en la web, respecto al resultado final del reality

Le quitamos el puesto a galo del ganador más odiado para ponérselo a Aleja#desafiothebox#desafiothebox3#desafiothebox2023 pic.twitter.com/mHEIAXsiY8 — 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔 🐼 (@Kittylittlepony) July 26, 2023