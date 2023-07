“No critique”: ‘Epa Colombia’ le dio con todo a la exesposa de Jessi Uribe y a sus ‘haters’

‘Epa Colombia’ sorprendió a muchos de sus seguidores al pronunciarse sobre la antigua relación de Jessi Uribe con Sandra Barrios. Y a pesar de que se ha mostrado como una persona que apoya a las mujeres, en este caso no dudó en darle palo a la ex del cantante y a todos sus detractores.

Fue en 2019 cuando ambos decidieron hacer pública su separación luego de casi 10 años juntos y tras haber formado una familia con cuatro niños. Pero no pasó mucho tiempo cuando el intérprete de ‘Dulce pecado’ dio a conocer que estaba manteniendo una relación con Paola Jara.

Este detalle desató una gran cantidad de comentarios negativos para la nueva pareja, que a día de hoy están felizmente casados. A través de mensajes en las redes sociales, el par ha recibido todo tipo de insultos y críticas, asegurando que fue la cantante quien se metió en la relación de Uribe y orquestó la separación.

Y al igual que muchas figuras de las plataformas digitales, Epa Colombia decidió pronunciarse sobre esto, a cuatro años de su separación. Pero para sorpresa de muchos, la empresaria terminó defendiendo al cantante.

“Paola Jara muy linda, sí, sí, sí. Jessi Uribe, se casaron, qué pareja tan perfecta. ‘Ay, venga, yo te lo cuido, que yo se lo cuido, ay, Sandrita, perdona’. Pero no sabían cómo era Sandrita, usted no supo cómo fue Sandrita con Jessi Uribe. Y tanto que juzgaron y pisotearon al man, y Jessi Uribe terminó siendo lo peor, pobre man. Además, le dieron súper duro”, dijo la colombiana en una historia.

Epa Colombia también se despachó contra los ‘haters’ de Jessi Uribe

Además de criticar a Sandra Barrios, la empresaria aprovechó para invitar a los detractores del cantante a reevaluar el panorama y pensar por qué él abandonó a su exesposa, dejando entrever que no siempre las cosas son lo que parecen.

“Mientras usted no supo qué hizo Sandrita, entonces amiga, no hable, no juzgue, no critique y no se meta en las relaciones que pasan en las redes sociales. Porque mire, ellos se comerán a escondidas y usted peleándose, y usted con su marido intentado mirar cómo pagan la renta. Entonces amiga, sea feliz y deje ser feliz a los demás”, concluyó Epa Colombia.