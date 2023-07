‘Epa Colombia’ se puso a llorar por el trágico accidente que sufrió en su camioneta

‘Epa Colombia’ le dejó saber a sus seguidores que estuvo involucrada en un accidente de tránsito mientras conducía una de sus lujosas camionetas, contando algunos detalles sobre lo sucedido y aclarando que no lo publicó en su momento porque quería mantener protegida la identidad y el trabajo de la persona con la que tuvo el percance.

Desde que empezó el año 2023, la joven anunció que se enfocaría en sus negocios por completo, dejando a un lado el contenido diverso en sus redes sociales. Esto ha quedado claro, ya que la mayoría de sus publicaciones suelen estar enfocadas en sus servicios y sus productos para el cuidado del cabello.

Puede leer: “Es un mi#rd$ a ti te matan”: Epa Colombia se despachó en contra de las entidades de salud, confesó que casi la dejan morir

Sin embargo, de vez en cuando actualiza a sus seguidores con algunas anécdotas y con dinámicas de preguntas y respuestas para mantenerlos entretenidos e informados sobre lo que ocurre en su día a día.

Y a propósito de esto, contó a través de un par de historias de Instagram que hace unas semanas sufrió un aparatoso accidente mientras conducía una lujosa camioneta, siendo esta la Mercedes Benz – AMG GLE 63S 4Matic + Coupé en color turquesa.

“Un camión me estrelló. Gracias a Dios no me pasó absolutamente nada, amiga, pero la están arreglando (...) Yo no te quise publicar ni nada porque ese día me puse fue a llorar, ¿oyó?”, contó Epa Colombia en un clip.

Lea también: Colombia se llenó de muñecas: así festejaron estas celebridades el estreno de ‘Barbie’

Seguidamente publicó un collage de fotos en el que se podía ver que la parte delante izquierda de la camioneta quedó perjudicada con un gran rayón, además de que el espejo retrovisor quedó destrozado.

También escribió que mantuvo las cosas en bajo perfil en relación a este accidente debido a que la persona que la chocó le dijo que si se hacía viral el accidente lo podían despedir, en especial porque la reparación de la camioneta de Epa Colombia salía por un alto monto.

“Pobre man, me dijo: ‘no, ese carro el arreglo vale mucho y me echan del trabajo donde usted me publique’. Me dio dolor, pero me dio más dolor verlo tantas horas manejando por carretera”, concluyó la empresaria.