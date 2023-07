“Me gusta andar apretadito”: Jessi Uribe se dejó intimidar por una presentadora y reveló si llegará a OnlyFans

Jessi Uribe es un cantante de música popular quien llegó a la fama luego de su participación en el reality del canal Caracol ‘A Otro Nivel’. Si bien, el bumangués no se convirtió en el ganador, logró ser una de las figuras más destacadas llegando a ser parte de los escenarios más importantes de Colombia y el mundo.

En medio de una serie de conciertos Uribe también tuvo la oportunidad de dar algunas entrevistas las cuales terminaron intimidándole, ante las inesperadas preguntas de las presentadoras del programa, lo que por ende, generó varias risas y varios mensajes de apoyo por parte de sus fans.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ estuvo haciendo parte de la producción ‘La Mesa Picante’. Una de las primeras preguntas fue sus acostumbrados ‘looks’ teniendo en cuenta que antes de llegar a la fama Uribe cumplía con su labor de mariachi, la cual empezó desde muy corta edad. Una de las presentadoras sacó a flote su ciudad natal Bucaramanga, indicando que si por el calor le gustaba “encuerado”.

Por supuesto, las risas por parte de Jessi no faltaron y la presentadora volvió a resaltar que se refería a los pantalones de cuero con los que acostumbraba a salir en cada uno de sus conciertos, dando paso al tema sobre los coqueteos que llegaba a recibir de sus fans y si esto llegaba a significar una molestia en él: “A mí me gusta (…) Y es que pantalón que me ponga apretado porque yo siempre he sido piernon, me gusta andar apretadito”, agregó el artista.

Seguidamente, otra de las conductoras del programa decidió intervenir asegurando que el artista sí que le gustaba poder complacer a sus fans. Además, que ha sido más que evidente la serie de regalos por parte de sus fans. Ante el hecho, la presentadora indagó sobre si Uribe llegaría a OnlyFans, con el fin de seguir sorprendiendo a sus fans y que lograría ser todo un éxito.

De manera contundente, Jessi resaltó: “No, claro que no, yo soy coqueto en la tarima, me gusta coquetear mirando, cantando, pero no”. Pero, la inesperada conversación no terminó allí, pues las tres presentadoras terminaron intimidando a Uribe, pero esto no fue impedimento para que siguiera respondiendo de manera contundente.

Jessi Uribe cumplió su sueño con Alejandro Fernández

El artista tuvo la oportunidad de referirse a su colaboración y encuentro con Alejandro Fernández, teniendo en cuenta que este resultó ser un sueño cumplido para él, en todos los aspectos. Jessi destacó que comenzó a escribirle a través de sus redes sociales para mostrar la serie de canciones que había escrito desde su rol como compositor.

Asimismo, el artista confesó que está por salir una canción la que sería escrita por él y en medio de este encuentro Alejandro lo invitó a la Plaza de Toros, luego de haber compartido algunos tragos y también interpretar varias canciones juntos.