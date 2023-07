“Eres una ridícula…”: Carolina Acevedo mostró cómo es su verdadera relación con Natalia Sanint después de MasterChef

Carolina Acevedo es una actriz colombiana y presentadora quien se ha destacado por sus diversas apariciones en televisión entre las que se destacan ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘La ley del corazón’, ‘La nocturna’, entre otras producciones. Sin dejar de lado, que actualmente hace parte de ‘MasterChef Celebrity’, el famoso reality de cocina del canal RCN en donde no solo ha podido demostrar su talento culinario sino también varios rasgos de su personalidad.

Y es que varias dudas ha desatado los diversos comportamientos de la actriz, pues hasta en redes sociales han llegado a compararla con Carla Giraldo, exparticipante y ganadora de la anterior temporada. En medio de esta situación volvió a llamar la atención debido a que recientemente Natalia Sanint causó varias risas al arremedar a varios de los participantes dentro de los cuales estaban Zulma Rey, ‘El negrito’, Claudia Bahamon, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y por supuesto, Carolina Acevedo.

Le puede gustar: “Me cambió la vida en milisegundos”: Taliana Vargas reveló que casi pierde la vida en medio de un choque automovilístico

Si bien, el clip logró generar varias risas entre los usuarios, días más tarde Sanint estuvo realizando una dinámica de preguntas, resueltas claramente desde su rol de humorista. Sin embargo, una de estas fue la que más se destacó y la cual no resultó siendo una pregunta, sino que hubo insultos incluidos: “Eres una ridícula, te amo pich$rri%, amé como me arremedas”. Si bien, no se conocía a ciencia cierta quién estaba detrás de estas declaraciones, Sanint no dudó en responder tajantemente dejando claro que el tipo de relación que tiene con su excompañera de ‘MasterChef Celebrity’.

La comediante que hace parte del equipo de la emisora ‘Olimpica’, no solo compartió una selfie bastante graciosa, sino que también no dudó en demostrarle el cariño que siente por ella, Natalia reiteró: “Yo también amo a la pichurria mayor”. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus diversas declaraciones no se hicieron esperar, destacando que a lo largo de los capítulos que lleva el reality se ha mostrado una clara rivalidad entre ambas debido a lo explosivas que pueden llegar a ser.

También puede leer: ¿Menos de lo que se esperaba? Gabriel Coronel reveló la fecha prevista para la llegada de su hijo con Daniela Ospina

Y es que en medio de clip, Natalia aseveró que a Acevedo no le gustaba que la arremedaran: “Guebon me estás jodiendo, o sea es muy pro”. Además, los internautas tampoco pasaron de largo este hecho resaltando que los dos mejores personajes se trataban de Carolina y Zulma, pues lograba interpretarlos a la perfección.

Lo que queda claro es que la mayoría de participantes ha logrado mantener la mejor relación posible, pero el estrés por seguir dentro de la competencia no ha sido su aliado. Sin embargo, meses después de finalizadas las grabaciones, si bien, no son los amigos más cercanos si logren mantener una buena relación, ya sea a través de las redes sociales o también en aquellas ocasiones en las que tienen la oportunidad de encontrarse por cuestiones de trabajo o al llegar a coincidir en el algún sitio.