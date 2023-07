“Faltaban unos 30 kilos de nalgas”: El ‘humillante’ comentario de Pipe Bueno a Carolina Soto en ‘Día a Día’

‘Día a Día’ es uno de los programas del canal Caracol más famosos en la televisión colombiana teniendo en cuenta la amplia trayectoria que tiene en la pantalla grande. A lo largo de aproximadamente 3 horas el equipo de presentadores es el encargado de entretener a los televidentes con diversos invitados de la farándula nacional y en esta ocasión los jurados de ‘Yo me llamo’ Pipe Bueno, Cesar Escola y Amparo Grisales fueron quienes se robaron el show.

Teniendo en cuenta que el reality ‘Yo me llamo’ llega nuevamente a hacer parte de las noches colombianas, el programa no dudó en ponerse en modo artista, pues cada uno tuvo que imitar a un artista. En cuanto a Iván Lalinde, el paisa resultó interpretando a Freddy Mercury, al salir causó sorpresa entre los jurados y las risas por supuesto no faltaron en los presentes.

Por otro lado, Carolina Cruz tuvo el papel de Alejandra Guzmán demostrando por supuesto, no solo su talento cantando sino también para el baile. En último lugar, la caleña Carolina Soto fue quien representó a la música colombiana, pues imitó a la reconocida cantante de música tecnocarrilera y ranchera Marbelle. Además, tuvieron que pasar por un exigente jurado Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola quienes por supuesto, dejaron claro que el imitador tiene que ser más que perfecto.

Minutos después de haber concluido el programa, Pipe fue quien estuvo en el camerino de los presentadores, visitando a su comadre Carolina Soto, teniendo en cuenta que Bueno es el padrino del hijo mayor de la presentadora, Valentino. Y es que mientras Soto se quitaba las uñas, la peluca y hasta algunos tatuajes el artista reiteró: “Lo único es que comadre, yo creo que faltaban como unos 30 kilos de nalgas”

Ante sus declaraciones por supuesto, el rostro de sorpresa por parte de Carolina no se hizo esperar y luego de varios segundos de estar en shock le respondió tajantemente al jurado de ‘Yo me llamo’: “No te basta con lo que yo tengo”. Lo cierto es que el momento ha sido blanco de varias críticas, pues Pipe Bueno no solo realizó una comparación salida de tono en contra de Marbelle, sino que terminó “criticando” el cuerpo de su comadre Carolina Soto.

Y es que precisamente Pipe Bueno para muchos terminó abriendo la puerta sobre lo que diversas colectividades, figuras de la farándula e incluso importantes marcas han luchado, el llamado estereotipo de belleza y dando un claro mensaje de que no se debe hablar del cuerpo ajeno. El momento no terminó allí, pues en medio de risas el turno fue para Carolina Cruz reiterando: “Sabes con qué rompiste con esos movimientos sensuales”, mientras que Cruz se limitó a soltar varias carcajadas.

Además, en este segundo momento tampoco se salvó de las críticas, pues dejó claro que realmente estuvo al pendiente del cuerpo y no de la interpretación de Carolina, ya que los tres presentadores desde hace varias semanas estuvieron ensayando en el estudio para que sus voces estuvieran de la mejor manera posible: “Todos hacemos un super esfuerzo, porque ninguno se dedica a ese tipo de cosas y pues intentamos dar lo mejor de nosotros”, reiteró Soto a través de sus redes sociales.