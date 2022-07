Yuly Ferreira perdió a su segundo bebé y encontró consuelo en la biblia

Yuly Ferreira es una reconocida actriz colombiana que ha trabajado en diferentes producciones como ‘Las muñecas de la mafia’ y ‘El último matrimonio feliz” y está casada con el también actor Fabián Ríos, con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, antes de su segundo hijo David, la artista vivió un episodio muy difícil a nivel personal y familiar, que fue la pérdida de un bebé dentro de su vientre.

Yuly le contó al programa La Red su difícil experiencia: “fui al ginecólogo porque yo escuchaba el corazón de mi bebé, me pasaron por el proceso de pastillas y no pasó nada por lo que yo decía “está vivo”, pero el doctor me decía que no y me diagnosticaba otras pastillas y sentir el dolor es tan desgarrador”.

“En ese momento uno se quiere morir… Fueron momentos tan duros y desgarradores, además que no yo no lo quería aceptar, lo sabía, pero no quería aceptarlo y esa etapa hay que pasarla, hay que vivir el duelo”, comentó la actriz.

Pero una amiga apareció en esos difíciles momentos para hablarle de Dios e invitarla a leer la biblia: “siempre conocí de Dios, pero no tenía una relación muy cercana. Empiezo a conocer de Jesús hace 13 años gracias a mi amiga Adriana Lucía, quien fue la que me invitó a conocerlo”.

Luego de esto, ella comenzó a encontrar paz en su interior: “voy a otro ginecólogo, uno cristiano y me dice que vamos a revisar porque yo sé que crees que está vivo, pero él me habló para aceptar que ya lo habíamos perdido”.

“Cuando llegó el momento del legrado, sentí paz en mi corazón”, agregó Yuly Ferreira.

Sin embargo y de acuerdo con sus palabras, leyendo la biblia cerraba los ojos y pensaba en que iba a tener un hijo barón que se iba a llamar David y como un designio de Dios, así fue; en 2019 la actriz dio a luz a su segundo hijo.