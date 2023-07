¿Ya tiene ‘moza’? Aida Victoria Merlano reveló detalles sobre su cercana relación con Jhonny Rivera

La vida sentimental del intérprete de ‘Te amo en silencio’, se ha vuelto el tema de conversación central en el mundo de la farándula criolla, tras confirmarse que el pereirano mantiene una relación con Jenny López, joven de 20 años de edad que hace parte de su grupo musical ; y a quién algunos internautas quieren ‘bajar de la nube’, al crear varios rumores en los que están inmersos Rivera y la influencer Aida Victoria Merlano.

Son muchas las reacciones en el mundo digital respecto a la nueva pareja de este cantante del género popular, algunas de ellas dirigidas a hacer crítica al hecho de que se llevan más de 30 años de edad, echo que llenó de mensajes la cuenta de Instagram del Andy Rivera, hijo del artista, en las que hacían mofa del hecho de que iba a tener una madrastra menor que él.

¿Aida Victoria Merlano es la amante de Jhonny Rivera?

La influenciadora hija de la ex senadora Aida Merlano y ex pareja sentimental del streamer WestCol, tuvo que salir a aclarar varios detalles de su vida privada en su perfil de Instagram, en donde algunos navegantes digitales le pedían a gritos que hablara del supuesto amorío que mantuvo con Jhonny Rivera,

“Don Jhonny y yo somos ‘re panas’, siempre lo hemos sido. Nunca, se los juro por mi vida, ha pasado algo con ese hombre; no me ha hecho ninguna insinuación, no me ha coqueteado y nunca me ha tirado ‘los perros’. Mucha gente pensaba que era mi ‘sugar’”, afirmó la influenciadora que a inicios de 2022 había protagonizado un sensual baile al ritmo de bachata con la expareja de Luz Galeano.

