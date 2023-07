Camila Rojas reveló los orígenes del carácter valiente y aguerrido de la sargento Bedoya en Romina Poderosa

El 26 de octubre de 1956, un grupo de 46 mujeres conformaron el primer comando de la Policía Femenina, quienes dentro de sus filas tenían a la teniente general María Eugenia Rojas, hija del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. Pero, tuvieron que pasar 57 años, para que Luz Marina Bustos, se convirtiera en la primera mujer en ocupar el cargo de subdirectora nacional de esta institución, en la que, a junio de 2023, portan el uniforme orgullosamente 33.478 féminas, en comparación a los 132.396 varones que completan el total de la planta nacional.

Estos y muchos más datos pasaron por la mente de la actriz Camila Rojas, para realizar la interpretación de su personaje, Álex Bedoya; la sargento que día a día destaca por ser una mujer de armas tomar en la telenovela Romina Poderosa y quien en entrevista para Publimetro Colombia nos comentó, entre otras cosas, cómo fue llevar a cabo su primer papel como colombiana en la pantalla chica nacional, luego de su exitosa carrera en México.

¿Cómo ha recibido la audiencia tu interpretación?

“Todos los días recibo mensajes del público identificándose con el personaje. El mundo de la policía es complicado, se mueven muchos rangos y escalar es difícil, a menudo hay otras personas que están por encima y quieren quitarte del camino. Es un personaje muy lindo que muestra una mujer aguerrida y que le apasiona su trabajo, misma que se preocupa por hacer las cosas al pie de la letra, así la consideren nerda”.

Enfatizó la cucuteña de 33 años, quien también es recordada por hacer parte del elenco de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, novela en la que interpretó a Muriel Caballero.

“Ella tiene ideas acertadas y habla sin pelos en la lengua. Está dispuesta a hacer justicia; es muy femenina, pero si tiene que defender a alguien de algún tipo de peligro, se agarra a los puños si es posible, se tira al piso y los amarra, es todoterreno” añadió.

¿Quién es la policía de Romina Poderosa?

El 6 de septiembre de 1990, la ‘Perla del Norte’ como se le conoce a esta ciudad fronteriza, vio nacer a Rojas, quien desde sus 18 años abandonó el país en búsqueda de sus sueños, hecho que la llevó a tener escalas en Londres, Los ángeles y Ciudad de México, urbes en las que fortaleció su segundo idioma y en donde se llenó de saberes al estudiar Artes Escénicas.

Pero a pesar de estar radicada por más de 7 años en el país ‘manito’, lleva consigo y en sus personajes a su Cúcuta del alma y su papel de Bedoya es muestra de esto.

“Cuando me especificaron que el personaje era una rola, hablé con los directores y les comenté que quería regalarle un poquito de mi esencia. Me dieron esa posibilidad y la aproveché al máximo, ya que este era el primer papel que hacía en Colombia, puesto que por mi larga carrera en México había consolidado un acento más neutral. Hay mucho temple en el hablar de Bedoya, sé que la audiencia siente como si ella todo el tiempo estuviera regañando, pero es algo nato de mi tierra”, comentó.

“Si volviera a vivir y tuviera la oportunidad de elegir en donde nacer, no lo pensaría ni un segundo y elegiría a Cúcuta; me encanta como me criaron y Álex Bedoya y yo tenemos muchas cosas en común, como el hecho de que somos mujeres muy guerreras y capaces de tomar decisiones arriesgadas, pero con conciencia”, argumentó Camila, quien funge una labor fundamental en la producción lanzada el pasado 31 de mayo por Caracol Televisión.

¿Qué enseñanzas y aportes dejó en tu vida el papel de Álex Bedoya?

“Fue una experiencia que me disfrute al máximo. Convivir con los habitantes de algunos barrios periféricos de Bogotá fue muy bonito; hay gente que he conocido con mucho dinero, pero no te acogen tanto como aquellas que tienen menos posibilidades, su trato estaba lleno de cariño y amor. Lo que más resalto de la trama de Romina Poderosa es el hecho de que muestra que no solo los hombres tienen el valor de enfrentarse a una situación adversa, oscura y difícil; ya que la mujer siempre ha estado puesta para brindar justicia y el portar este uniforme fue maravilloso. Intente hacerlo lo mejor posible, con orgullo y un gran respeto por esta institución”, argumentó.

