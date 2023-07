Sebastián Moreno, el fotógrafo viral, afrontó delicado procedimiento quirúrgico ¿Cómo va su recuperación?

Ya son 8 millones los seguidores que acumula el creador de contenido, Sebastián Moreno, en su cuenta de Tiktok; lugar en el que destaca por captar con su lente decenas de historias protagonizadas por transeúntes con “un estilo increíble”, mismas que son realizadas en junto a su compañera de mil batallas, su perrita Cloe.

Moreno ha generado varias discusiones en el mundo digital en las últimas semanas, luego de mostrar en sus cortos videoclips, los que serían los hombres más ‘lindos’ de Bogotá y Medellín; pero en esta ocasión, sus seguidores manifestaron su preocupación por la ausencia de este fotógrafo viral en sus redes sociales.

¿A qué cirugía se sometió Sebastián Moreno?

De acuerdo con un vídeo publicado por el profesional en la salud que le realizó la cirugía , el influenciador se sometió a un procedimiento conocido como Sleeve Gástrico, en la cual se realiza una recepción del 80% del estómago.

“Estoy muy feliz, era un cambio necesario. He venido sufriendo a lo largo de los años desórdenes en mi alimentación. Hubo un punto en mi vida en que me dije “si no paro, no paro”, me estaba comiendo dos hamburguesas, fácilmente podía comerme una bandeja paisa y la mitad de la de mi esposa”, manifestó el influencer, quien está notoriamente entusiasmado por los futuros resultados de tratamiento.

Tras una semana de su intervención, Sebastián Moreno aseguró que ha bajado 12 kilos; y aunque ha sido un proceso duro, lo hace por encontrar una mejora en su salud.

“Todo saldrá superexcelente, Dios te acompaña”, “Felicidades ‘Sebas’ por cuidar tu salud”, y “Que te sigas recuperando, bendiciones”, fueron algunos de los mensajes de aliento que le remitieron a Moreno.

