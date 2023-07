“Su madrastra es más joven que usted”: le dicen a Andy Rivera en redes

Como era de esperarse después de la polémica que se ha formado por el noviazgo del cantante Jhonny Rivera con la también artista Jenny López, en redes no se hicieron esperar los comentarios y las opiniones de los apasionados fans del artista de música popular. Asimismo, las habladurías llegaron a salpicar hasta a su hijo, Andy Rivera, por el papel que jugará en la relación sentimental que anunció el patriarca de esta importante familia musical colombiana.

Los seguidores de Jhonny Rivera de 49 años y sobre todo de Jenny López comenzaron de inmediato a sacar conclusiones y a señalar que ahora la joven cantante de 20 años sería la nueva madrastra de Andy Rivera, (hijo de Jhonny) quién ya cuenta con 28 años de edad. La diferencia de edad entre ambos artistas es de 29 años. Y los mensajes en redes salieron a relucir “Su madrastra es más joven que usted”, “la madrastra de Andy”, se lee en el perfil de Jenny.

Lo cierto es que este viernes, Jhonny Rivera le tocó salir en redes a contar la historia de esta relación con la joven de 20 años que ahora ocupa a su corazón.

“Yo no quería hablar de este tema, porque la verdad yo que iba discutir con alguien que tiene la razón. “Ah que usted está muy viejo para ella” cómo le voy a decir que no, si eso es verdad. Qué hay una diferencia de edad muy grande, tiene toda la razón, ósea no puedo discutir nada. Esto no lo puedo normalizar”, dijo.

Incluso le tocó aclarar los rumores sobre su orientación sexual. “Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, el cajoncito de preguntas que me hacían que me gustan los hombres. Yo dije: “¿será que haciendo pública esta relación esto se acaba?” pueda que se acabe pero ahora me tratan de otras cosas y lo que me deja muy triste es que cualquier persona puede entrar a una red social y decir lo que se le antoja”.

Nueva madrastra de Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera

De igual forma, contó cómo comenzó esta relación con la joven intérprete. “Jenny está laboralmente desde los 15 años, “laboralmente”, pero sentimentalmente “no”. Sentimentalmente ella era mayor de edad, ella tenía 19 años. La ven acá en la finca, graba historias en la finca y entonces dicen que tenemos algo. Ella vivía en el hotel, los seguidores de ella saben que vivía en el hotel porque cuando había que viajar se venía y se quedaba en el hotel. Si fuera mi novia se quedaba aquí conmigo”.

Hablo de su soledad y de nació este sentimiento. “Yo he sido una persona muy sola, muy sola, porque Jenny venía los fines de semana cantábamos y ella se iba para Cali y se quedaba en el hotel, el día antes o la noche después de llegar del viaje. En los viajes, charlábamos, hablamos y fue naciendo algo”.

Lea también: “Sí, tenemos una relación”: novia de Jhonny Rivera reveló toda la historia de su romance

Despejó dudas aclarando que sólo se interesó en la joven cuando ya era mayor de edad. “Hay fotos de ella muy joven conmigo en la playa. Y claro todos fuimos a la playa, con el grupo, todos fuimos a Cartagena con todo el grupo, ella iba, nos tomamos fotos y hay uno foto de ella en la que está pequeñita y ni siquiera la conocía yo cuando está en esa foto. Es difícil y voy a ver si soy capaz de afrontarlo”.

También puede leer: ¿Quién es la joven novia de Jhonny Rivera?

En síntesis, Jhonny Rivera agradeció a las personas que le enviaron mensajes de apoyo y que ahora comenzaron a seguir a Jenny, quien en los últimos días ha incrementado sus seguidores y espera que conozcan su talento “yo creo que todos los seres humanos necesitan buscar felicidad y darse una oportunidad en el amor y yo creo que era mi turno, al igual que Marc Anthony, igual que Thalía que tiene una diferencia de edad con su esposo”, finalizó.