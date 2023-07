“Soy como el COVID, riego por todo lado”: Yina Calderón se cambió el nombre por las críticas que recibe

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más famosas de la industria y de las más comentadas en las redes sociales. La huilense se ha destacado por sus controversias en las que también se han involucrado otras figuras de la farándula y por sus polémicos videos de guaracha, género en el que ha incursionado como DJ.

Le puede interesar: “Una limpiecita humanitaria”: Yina Calderón lanzó ‘propuesta’ a Claudia López y le sacó en cara a Petro su apoyo

La influenciadora ha ganado cientos de detractores por su particular puesta en escena, en la que prevalecen sus shows extravagantes y coloridos. Sin embargo, Yina Calderón ha manifestado que gracias a todos los años que lleva siendo una figura pública, ella ya está acostumbrada a lidiar con las críticas sobre su forma de ser y su personalidad.

La vida de Yina Calderón es de gran interés para muchos, quienes no dejan pasar un solo detalle sobre su vida y su carrera, y esto se ve reflejado en los miles de comentarios que recibe a diario en sus redes sociales y las descenas de noticias que salen a la luz sobre ella y su vida.

Le pude interesar: “Los estoy esperando”: Yina Calderón retó a la SIC y le ordenó cómo debe operar

Para los famosos es bien sabido que aunque la fama trae éxito y reconocimiento, también trae efectos negativos como ser el objeto de constantes burlas y criticas. Esto Yina lo conoce perfectamente tanto así que por medio de sus historias de Instagram la influenciadora ha hablado al respecto.

Yina Calderón se cambió el nombre haciendo referencia a los miles de comentarios que recibe

La huilense expresó en sus historias que para ella ya no es nada nuevo encontrarse con que en las redes sociales se esté hablando de ella o con las varias noticias sobre su carrera: “Yo estoy mencionada por todo lado, prendo la emisora y escuchó mi nombre, leo comentarios con mi nombre... abro Google y está mi nombre”, comenzó diciendo.

Le puede interesar: Hermana de Yina Calderón se defendió de quienes la criticaron por ‘hacer el ridículo’ en el nuevo video de la DJ

Fue entonces cuando mencionó que cambiaría su apellido y usó como referencia a la pandemia “Soy como el COVID que se riega por todo lado, Yina Covid”, aseguró la influenciadora. Luego de esto también dijo no entender a que se debía tanto odio hacia ella “yo soy chimba, yo soy sencilla. Yo sí soy algo malpa#@ en cuanto a que me han pasado parias cosas, me he vuelto odiosa con algunas personas y mantengo mejor sola, pero yo soy bacana” aseguró.

Por último terminó diciendo que el odio hacia ella tampoco le afectaba mucho, pues de eso se trataba la vida.