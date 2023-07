“Una limpiecita humanitaria”: Yina Calderón lanzó ‘propuesta’ a Claudia López y le sacó en cara a Petro su apoyo

Yina Calderón es una creadora de contenido y empresaria quien ha generado polémica en cada una de sus apariciones debido a las diversas cirugías a las que se ha sometido, también por sus fuertes declaraciones en contra de otros influenciadores e incluso recientemente se conoció que está siendo investigada por la SIC por presunta publicidad engañosa.

Nuevamente, la exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, utilizó su cuenta de Instagram para referirse al presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López debido a los problemas de inseguridad por los que se enfrenta el país.

Yina inició sus declaraciones asegurando que Bogotá cada día estaba peor debido a los constantes robos que se presentan de manera violenta en diversos lugares. Asimismo, la creadora de contenido reiteró: “Esto no es legal, pero porque no hacen una limpiecita, una limpiecita humanitaria”, mientras que trataba de bajar la voz ante lo ocurrido.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues Calderón terminó sorprendiendo a sus fans asegurando que se debería permitir el porte armas, destacando que ella y sus hermanas cargan una, con el fin de priorizar su seguridad: “Que todo el mundo tenga arma hiju#p$ta y el que ande robando pim”, agregó la creadora de contenido.

Pero, el mensaje no solo de destino para la alcaldesa, pues no dudó en enviarle ‘pullas’ a Petro resaltando que ella confió en él y sigue confiando en cada una de sus propuestas a pesar de la serie de polémicas y críticas de las que ha sido blanco desde hace varios meses. Asimismo, Yina indicó que no era que justo que una mujer que se ganaba el mínimo le robaron sus ganancias y pertenencias dejando claro que esto no era justo.

Y es que minutos después Calderón se habría arrepentido de sus declaraciones, pues al parecer, decidió borrarlas de su cuenta de Instagram. Sin embargo, estas ya habían sido replicadas por varias cuentas, teniendo en cuenta las fuertes palabras que confesó la creadora de contenido.