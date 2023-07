“Los estoy esperando”: Yina Calderón retó a la SIC y le ordenó cómo debe operar

Yina Calderón finalmente se pronunció sobre el hecho de que será investigada por “no suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa” sobre sus productos y servicios. Y es que la DJ no solo dejó claro qué piensa, sino que también retó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y les dijo cómo hacer su trabajo.

Una de las facetas más destacadas de la influencer es su rol de empresaria, destacando su negocio de fajas, además de ofrecer servicios de entretenimiento con sus presentaciones de guaracha en diferentes establecimientos del país.

Sin embargo, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, la joven no ha acatado “las órdenes impartidas el 10 de agosto de 2022 por la entidad, en las que le solicitaba suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa sobre los tiempos de entrega, sobre su política de cambios y sobre el derecho de retracto de los productos promocionados”.

Esto la pone en la mira de este organismo con el riesgo de ser multada con una alta suma de dinero o con consecuencias de mayor compromiso.

A propósito de esto, Yina Calderón se mostró muy molesta por la investigación y le dijo contundentemente a los funcionarios de la SIC en qué deberían estar enfocándose realmente, ordenándoles que concentraran en la delincuencia en el país y no es los emprendimientos de los empresarios.

“Deberían dedicarse a la delincuencia que hay. Roban señoras que se ganan un salario mínimo y las roban, no es justo. [Van] a jod***os la vida a nosotros. Perdóneme, pero lo que no va a hacer Cossio, lo que no va a hacer Mariam Obregón, no va a hacer ninguno, yo sí lo hago, porque yo tengo las pelotas bien puestas”, dijo contundentemente Yina Calderón.

También aprovechó para retar a los funcionarios de la SIC a hacer lo mismo que realizan los influencers, refiriéndose a crear contenido y a mostrarse frente a las cámaras para generar ingresos, de modo que pudieran comprobar lo complicado de esta tarea, según comenta la DJ.

“Párense todos los días frente a una cámara y hagan contenido a ver si es fácil. Yo aquí los estoy esperando, investiguen lo que se les dé la hijue***a gana”, comentó con rabia la empresaria.