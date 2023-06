Yina Calderón confesó que salió con Legarda antes de que fuera novio de Luisa Fernanda W

Yina Calderón le reveló a sus seguidores un detalle sobre una de sus exparejas que sorprendió a varios de ellos, confesando a través de una dinámica de preguntas y respuestas que llegó a salir con el youtuber Fabio Legarda, contando más sobre este breve romance.

Una de las razones por las que la influencer ha destacado en las redes sociales es debido a su historial romántico, dejando ver a través de diversas publicaciones y sesiones en vivo que no ha tenido mucho éxito en el amor. Con frecuencia se puede ver llorando y quejándose de los maltratos que ha recibido de sus exnovios en relaciones que no suelen durar muchas semanas.

Puede leer: Armada y peligrosa: Yina Calderón amenazó con arrancarle los testículos a su novio si él le llega a ser infiel

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram ha dejado ver que su pareja actual parece estarla tratando bien, ya que llevan varios meses protagonizando algunas escenas de amor en las redes sociales. De hecho, parece ser ella quien lleva las riendas ya que incluso lo amenazo de cortarle los genitales si llega a serle infiel en algún momento.

Y a pesar de estar cómoda con su relación actual, decidió recordar un viejo romance gracias al mensaje de uno de sus seguidores quien le preguntó si llegó a conocer a Fabio Legarda, algo que inspiro a Yina Calderón no solo confirmó, sino que también contó que llegó a protagonizar un romance con él.

“Él ya falleció, yo no voy a hablar mal de él. Me están preguntando si lo conocí: sí lo conocí”, confirmó la empresaria de fajas, indicando que a su mamá no le gusta que ella hable sobre él.

Lea también: A nieto de Mary Ome, mamá de Yina Calderón, le mostraron video de su abuela bailando en el jardín. Así reaccionó el menor

La colombiana aclaró que su relación tuvo lugar antes de que el joven llegara a formar parte de la vida de Luisa Fernanda W: “antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él. Las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él casi no le gustaba tomar, entonces no se dio”.

Finalmente le dedicó un par de palabras lindas al cantante, resaltando su físico y su talento. “Era un ser humano increíble. O sea, ese man era un bacan y era muy guapo. Qué falla, qué falla porque era muy talentoso, muy, muy, muy talentoso”, concluyó Yina Calderón.