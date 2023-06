Adiós a las ‘putifiestas’: Yina Calderón venderá su finca por esta razón

Yina Calderón se despedirá de una de las famosas propiedades a su nombre y que tanta dicha y gozo le ha traído a lo largo de los años. Y es que a través de una de sus historias de Instagram reveló con tristeza que su finca está a la venta.

La influencer ha utilizado esta propiedad para llevar a cabo una gran cantidad de celebraciones que casi siempre terminaban con excesos y una que otra situación polémica que salía a la luz en alguna de sus publicaciones o en las de sus allegados.

La más reciente de ellas es recordada a propósito de su reality show en YouTube, ‘Se armó la gorda’, el cual presentó a una serie de mujeres colombianas de talla grande para medirse en diferentes pruebas mientras convivían en la casa ubicada en la finca de Yina Calderón.

Sin embargo, para sorpresa de varios seguidores la empresaria comentó en sus historias de Instagram que oficialmente su finca está a la venta, no porque desee deshacerse de ella o para solventar un problema, sino porque necesita el dinero para una nueva inversión.

“Es verdad, mi finca está en venta porque salió un proyecto demasiado grande, también de glamping. A mí me apasiona todo lo que tiene que ver con glamping, yo tengo glamping en mi finca. Pero me quiero meter y realmente no cuento con el dinero que se necesita meter en este nuevo proyecto”, confesó.

Yina Calderón no pudo evitar demostrar su tristeza por vender esta propiedad debido a todo el tiempo, empeño y esfuerzo que le invirtió, aprovechando la historia para destacar todas las bondades con las que cuenta.

“Es una finca que armé, que hice, que es divina, que tiene glamping, que tiene un hotel, que tiene caminos, que queda a una hora de Bogotá. O sea, tiene muchas cosas. Pero lastimosamente uno tiene que salir de unas cosas para invertir y meterse en cosas muchísimo más grandes y crecer monetariamente”, concluyó la DJ.