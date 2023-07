Adrián Parada y Biassini Segura calentaron la cocina de MasterChef con apasionado beso

Ya son 47 los capítulos que acumula la competencia culinaria MasterChef Celebrity Colombia, transmitida de domingo a domingo por RCN Televisión. Pese a que tiene un ‘Desafío’ por en temas de rating, mientras más avanzan los episodios y algunas celebridades quedan en el camino, la audiencia del programa se interesa por este contenido; y más con los actos inesperados como el reciente beso que se dieron dos participantes.

La transmisión del pasado lunes 17 de julio, sacó el lado más creativo de los competidores que aún se mantienen frente a los fogones, quienes tenían que hacer uso de un juego de ollas en específico y no podían utilizar ningún tipo de aceite o mantequilla en sus preparaciones.

Antes de que se eligieran las parejas que lucharían por no portar el delantal negro, Claudia Bahamón le indicó a Francisca Estevez, que debido a su desempeño podía dirigirse al balcón y no competir; pero la actriz tomó la decisión de enfrentar el desafío, con no la grata sorpresa que lo hizo de manera individual, por lo que sus privilegios se convirtieron en desventaja.

¿Quiénes se besaron en MasterChef Celebrity Colombia?

Quienes sí lograron participar en duo fueron Adrián Parada y Biassini Segura, mismos que lograron realizar una preparación sin complicación o pelea alguna, puesto que desde el inicio mostraron su cordialidad y cariño fundiéndose en un beso.

Esto ya se había presentado días atrás, en un reto de eliminación en donde Juan Pablo Barragán y Jairo Ordóñez se besaron luego de enfrentar una dura prueba , su platillo fue elogiado Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

