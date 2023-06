Participante de ‘MasterChef 2023′ enterró la placenta de su hija para hacer un ritual a su padre fallecido

Más allá de reunir a muchos famosos en una sola cocina de ‘MasterChef 2023′, se reúnen muchas personas que tienen historias detrás, sobre todo con familiares fallecidos que quieren recordar, Biassini, uno de los más queridos de la temporada, reveló secreto oscuro que causó sentimientos encontrados en los que lo vieron.

Lea también: Así es la millonaria nueva casa que Yeferson Cossio le construyó a sus perros

Antes de que Biassini apareciera en ‘MasterChef 2023′, era bien conocido por su divertido contenido digital con varios amigos, pero lo que pocos sabían es que tiene una hija que ama.

Biassini enterró la placenta de su hija para hacer un ritual a su padre fallecido

A través de una entrevista con Diva Rebeca, reveló el vinculo que su hija creo con su padre gracias a la placenta de la niña:

“Le dije al médico que quería llevármela porque realmente quería enterrarla. Lo primero que me advirtió fue que no me la comiera, ya que hay personas que la consumen junto con huevos. Te lo juro. Algunos la solicitan para aplicarla en el rostro para obtener beneficios como estiramiento o hidratación de la piel, o para obtener colágeno”, afirmó Biassini.

Lea también: Rappitendero terminó muerto luego de que tres ladrones lo asaltaran por un simple celular

“Mi papá era un cantante maravilloso, así que decidí mezclar sus cenizas con la placenta en un rito. Realizamos una pequeña ceremonia, sembramos un árbol, creo que se llama ‘caballero de la noche’, y esto creó un vínculo especial entre mi hija mayor y mi padre. Ella sueña con él y dice que ha hablado con él. Una vez me contó que lo vio en la sala” añadió

¿Cuándo decidió hacer dicho ritual?, en pleno 2012 cuando estaba corriendo el rumor del fin del mundo. Afortunadamente, más allá de pasar el susto, sirvió para sentir a su papá mucho más cerca.