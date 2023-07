Enfermedad de Claudia Bahamón: en qué consiste y por qué su recuperación será larga

Días atrás la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, le dio a conocer a toda su comunidad digital la condición que padece debido a un error médico.

Según la Vanderbilt University Medical Center la patología se le conoce como neumotórax y entre ellos hay uno que se llama espontáneo primario que ocurre sin causa aparente en personas sin un trastorno pulmonar conocido.

También está el neumotórax espontáneo secundario que se da en personas que padecen una enfermedad pulmonar subyacente y el catamenial que es una forma rara de neumotórax espontáneo secundario. Y en el caso de Claudia Bahamón neumotórax traumático por un procedimiento médico.

“En una terapia con el fisiatra el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón, al pasar esto el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí y ahora estoy lidiando con eso”, escribió Claudia Bahamón en sus redes sociales.

El pulmón de la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ colapsó en un 80 % y según sus palabras en el hospital le indicaron que de no recuperarse la capacidad del pulmón en su totalidad no podría volver a hacer apnea en el mar o a bucear, la cual es fundamental en su vida.

“Lloré mis ojos ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese a el fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque nada me queda grande”, agregó Claudia Bahamón.

Claudia indicó que de momento no puedo montase en un avión hasta finales del mes de julio. Así como regresar al mar hasta hacer terapia respiratoria y recuperar del todo su pulmón. Indicó que tomará todo el tiempo necesario para así poder recuperar el perfecto estado de salud de su pulmón.