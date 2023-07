Daniela Álvarez contó cuales son sus dos sueños más grandes, los cuales se relacionarían con Daniel Arenas

Daniela Álvarez es una de las modelos y exreinas de belleza más famosas del país. Álvarez, quien se coronó como Señorita Colombia en el 2010, se hizo tendencia luego de que anunciara que por algunas complicaciones de salud tendría que amputarse su pierna izquierda.

A raíz de este lamentable suceso, la modelo se ganó el apoyo de muchos internautas y la solidaridad de otras figuras públicas. La vida de Daniela se volvió el centro de interés de cientos de personas y de los medios de comunicación, precisamente por su salud y por la manera en la que tuvo que afrontar la perdida de su extremidad.

Otro de los aspectos que también ha sido de gran interés para muchos se debe a la relación que la modelo sostiene con el actor santandereano, Daniel Arenas, misma que ha sido ampliamente comentada por los rumores sobre su separación. Sin embargo, esto no ha sido confirmado todavía.

Pero en relación con su vida sentimental y los planes que la barranquillera tiene para su futuro. En medio de una entrevista con el programa de ‘Super Like’, del canal RCN, la modelo confesó que dos de sus más grandes sueños es casarse y convertirse en madre. Deseo que tendría mucho que ver con su relación amorosa y los planes entre ella y Daniel Arenas.

Además, Daniela contó que no ha dejado de sentir a veces tristeza debido a que extraña su pierna: “Como cualquier ser humano a veces tambaleamos en la nostalgia, me puse muy nostálgica por no tener mi pierna real, pero yo creo que hace parte del proceso; yo creo que extrañaré a mi pierna en muchos momentos de mi vida, hay que gestionar nuestras emociones”, dijo la modelo.