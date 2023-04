¿Y su novio? Daniela Álvarez en medio de lágrimas mostró a los ‘seres más especiales’ de su vida

Daniela Álvarez es una exreina de belleza, quien hizo parte de Miss Universo en el año 2011 y 2012. Si bien, no se llevó la corona desde allí se convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la esfera del entretenimiento, siendo parte de ‘Estilo RCN’, ‘W Radio’, ‘Desafío Super Regiones’ entre otros. Sin dejar de lado, sus otros proyectos esta vez como empresaria en donde se ha dedicado a vender joyas, accesorios y ropa.

Aunque la barranquillera no ha confirmado su ruptura con Daniel Arenas en medio de varias sospechas, Daniela se ha dejado ver realizando distintas actividades las cuales suele compartir a través de su cuenta de Instagram. En esta ocasión y teniendo en cuenta la Semana Santa, Daniela se dejó ver este domingo de Ramos, pero lo que llamó la atención fueron las lágrimas y el estado en el que se le vio.

Le puede gustar: “Esto es una locura”: Kathy Sáenz mostró el ‘regalo de la vida’ que recibió en su lujosa finca

La presentadora compartió que su hermana, Andrea Álvarez fue quien la acompañó en esta fecha especial. Sin dejar de lado, a su mamá, a quien aprovechó para agradecerle a su mamá por haberla acompañado en los procesos complejos de la vida que ha tenido que atravesar: “Te amo, sister ¡Gracias por venir a recibirme! Qué experiencia tan bonita es Emaus. Amé esta sorpresa, sister. Mi madre siempre está presente. Te amo. Muchas gracias”.

Seguidamente, Daniela mostró que otra de las sorpresas fue su hermano, Ricky Álvarez quien ha sido su fiel compañero y también, su mayor inspiración a lo largo de su vida. Dejando ver que su proceso espiritual continua de la mejor manera. Sin dejar de lado, a Emaus, que es una de las comunidades religiosas más importantes del país.

También puede leer: Una mujer del ‘Desafío The Box’ confesó haber sido modelo webcam y tener una cuenta en la página azul

Ante el sentido momento el cual atravesó Daniela no pudo contener el llanto, recordando las complejas situaciones que atravesó y también, la importancia que tienen cada uno de sus familiares en su vida y que lo tendrán siempre a lo largo de su proceso. Lo cierto es que la emoción, de la barranquillera fue la principal protagonista y los mensajes por parte de sus seguidores no hicieron falta.

Lo que tampoco pasó desapercibido fue que no estuvo presente Daniel Arenas, quien ha sido su pareja durante varios meses, sin embargo, todavía no se ha confirmado su ruptura, pero esto no ha sido impedimento para que siga llevando a cabo sus proyectos y mostrando feliz en distintos momentos.