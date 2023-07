Daniela Álvarez volvió al lugar donde siempre fue feliz y decidió que nada la haría sentir mal

Daniella Álvarez es una de las ex reinas y modelos más queridas de Colombia, pues ha tenido la oportunidad de incursionar como presentadora del Desafío The Box, en donde sorprendió a muchos espectadores, demostrando que la discapacidad no es ninguna excusa para soñar en alto.

Lea también: “Par de asquerosos”: Jessi Uribe es centro de críticas por besarle parte íntima a Paola Jara y publicarlo

A pesar de que Daniella siempre se ha mostrado muy positiva frente a la situación que le tocó enfrentar, sí es cierto que también ha revelado todas las duras situaciones duras que ha tenido que vivir desde que no tiene su pierna.

Una de las cosas que más disfrutaba hacer era bailar en la playa, y a pesar de que no ha podido volver a hacer con la misma naturalidad, reveló que no iba a dejar de ser feliz por miedo al que dirán.

Esta vez Daniella compartió una tierna foto desde la playa, conmoviendo a sus seguidores con el siguiente mensaje:

“Al salir de todas mis operaciones y encontrarme con una cicatriz enorme en mi abdomen y sin pierna me preguntaba cómo sería volver a la playa, que, además, es mi lugar favorito en el mundo. Entonces pensé que tenía dos opciones: la primera era no volver a la playa, quedarme mirando el mar. Mi segunda opción era decidir ser feliz, hacer mi plan favorito, no perderme ni un segundo de entrar al mar. Esta es mi decisión, y cada vez que voy a la playa refuerzo mi mente en positivo, recordándome que mi vida es un milagro y que quiero aprovecharla al máximo”, afirmó Daniella.

Lea también: Estados Unidos no pedirá visa para viajes por menos de 90 días, ¿está Colombia en el programa?

Sin duda, muchos usuarios reaccionaron ante la publicación y la felicitaron, pues a pesar de que no se queje constantemente sobre su situación, debe ser algo agotador y completamente nuevo para ella.