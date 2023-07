Esperanza Gómez ¡El país del ‘Santo Cachón’! Así se enteró Esperanza Gómez de la traición de uno de sus esposos: “lo pillé y me lo negó” (Tomada de Instagram)

Esperanza Gómez es una de las figuras públicas más reconocidas en Colombia, la caldense se ha dado conocer al mundo entero como una de las actrices de cine para adultos más famosas; sin embargo, también se ha destacado como influenciadora por medio de sus redes sociales. La creadora de contenido para adultos, quien además ha incursionado en el mundo de OnlyFans recientemente causó furor en redes sociales luego de que anunció que estaba en proceso de separación con uno de sus dos compañeros sentimentales.

Cabe recordar que la modelo siempre ha sido clara en cuanto a sus relaciones de pareja, afirmando que tiene dos compañeros sentimentales, uno con el que comparte la nacionalidad colombiana y otro que es extranjero. Es justamente este segundo novio con el que está tendiendo una crisis que la ha llevado a separarse. En medio de una entrevista con la presentadora española Eva Rey, en su programa de ‘Desnúdate con Eva’, la creadora de contenido para adultos señaló que su pareja extranjera le había colocado ‘los cachos’, es decir, que le había sido infiel.

Esperanza, quien siempre ha dicho que tiene un matrimonio con su pareja extranjera y que bajo mutuo acuerdo ella ha podido tener a su segundo amor en Colombia, estaría afrontando el divorcio con su esposo estadounidense debido a que él le jugó una infidelidad a la actriz de cine para adultos.

La creadora de contenido para adultos reveló que aunque en su relación se permitían las relaciones sexuales extramaritales en alguna ocasión, su esposo le mintió y no le contó que se vería con otra persona en un hotel: “El primer mes que estábamos juntos me di cuenta que a pesar de que le permití ir a tener sexo con permiso, un día me dijo que iba para el banco y se fue a culi** con una pareja a un hotel”.

A pesar de que ella tuviera todas las pruebas que demostraban la infidelidad de su pareja, su esposo le negó la infidelidad, cosa que ella considera afectó la confianza en la pareja: “Cuando ya se pierde la confianza, ahí ya no hay absolutamente nada”, relató la actriz.