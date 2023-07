¿Con cuál de los dos se quedó?: Esperanza Gómez reveló que uno de sus esposos la ‘cachoneó'

Una de las figuras más representativas en la industria de contenidos para adultos es la caldense Esperanza Gómez, mujer qué frecuentemente da de qué hablar en sus redes sociales por su peculiar manera de expresar y los comentarios que realiza frente a algunas reconocidas figuras de la farándula colombiana. La actriz se ‘desnudó' recientemente en una entrevista y dio a conocer el proceso de separación que enfrenta con uno de sus esposos.

Días atrás, la actriz realizó una larga lista de confesiones en el programa ‘Desnúdate con Eva’, dirigido por la periodista española Eva Rey, formato audiovisual web que se caracteriza por realizarle picantes cuestionamientos a sus invitados. Dentro de la conversación con Eva, Esperanza no se guardó nada, tanto así que incluso realizó una candente declaración dirigida a los futbolistas James Rodríguez y Radamel Falcao.

Dentro del interrogatorio realizado por Rey, la audiencia prestó atenta nota a una revelación que los dejó totalmente impactados, puesto que Gómez dio a conocer que uno de sus esposos le fue infiel. Cabe recordar que la mujer, de 43 años, tiene una relación con dos personas a la vez, uno de nacionalidad estadounidense y otro colombiano.

Esperanza Gómez comentó cómo la ‘cachoneó' uno de sus esposos

‘Esperancita’, no ocultó su indignación en el momento que se enteró de que uno de sus amores le mintió en su propia cara, ya que según sus palabras, ella tenía todas las pruebas de que el sujeto le había sido infiel. A pesar de esto, el americano le ‘juró por su mamá', que no había tenido relaciones carnales con otra persona sin su consentimiento, hecho causal del divorcio.

“A pesar de que tenía permiso de tener relaciones con otras mujeres, un día me dijo que iba para el banco y se fue para un hotel con otra mujer. Me di cuenta y me lo negó. Ya estamos en proceso de ‘chao,chao’. Una vez que se rompe la confianza y se pierde el respeto en una relación, no hay nada que salvar”, enfatizó.

