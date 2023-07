“Por gusto y al gratín”: Carolina Acevedo confesó que no le pagaron ‘ni un peso’ por salir siete veces en famosa revista

Carolina Acevedo es una actriz y presentadora quien se ha destacado en la esfera del entretenimiento por sus destacadas participaciones en varias telenovelas nacionales entre las que se destacan ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Un bandido honrado’ y ‘La ley del corazón’. Actualmente, hace parte del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity’ en donde ha logrado destacarse no solo por sus habilidades culinarias, también por su personalidad.

Recientemente, la ibaguereña fue entrevistada en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde reveló detalles sobre importantes momentos de su vida y también, aquellos que no han sido del todo agradables para ella. La actriz dejó claro que las críticas que recibe no logran afectarla, por el contrario, estas logran pasar de largo en su cotidianidad.

Sin embargo, uno de los detalles que más logró llamar la atención fue la manera en que se refirió a sus desnudos para la portada de algunas revistas. Acevedo indicó que una de las noticias de las que fue polémica y hasta logró afectarla de manera directa fue: “Yo me había separado por primera vez de Roberto Cano porque le había puesto los cachos”. Seguidamente, Carolina indicó que tras el hecho, que por cierto fue falso al salir a la calle se sentía señalada y en algunas ocasiones llegó a recibir comentarios, por lo que optó por no salir de su apartamento durante algún tiempo.

Luego de un tiempo, la actriz aseguró que le llegó una propuesta y para ella resultó ser la oportunidad perfecta, pues sería la portada de ‘Soho’: “Cuando salí con las t$t%s al aire literal. Así pues, van a hablar que hablen mi$rd#”, aseguró la actriz en medio de algunas risas. Luego de sus declaraciones la pregunta por parte del periodista no faltó resaltando que si volvería a ser parte de algún desnudo.

Ante el hecho, Acevedo fue contundente e indicó como ya no existe Soho, al parecer, ya no habría posibilidad. Asimismo, aseguró que salió durante 7 veces en la portada de la revista, sin embargo, su tono cambió al hablar de las ganancias que habría tenido por esto: “Que va ojalá a mí me hubieran pagado media portada, a mí no me pagaron ninguna portada a quien le pagaron (…) yo al gratín y por gusto y qué”.

Lo cierto es que la actriz se disfrutó de principio a fin cada una de sus apariciones más allá si estas trajeron consigo un componente económico. Pues, no solo se mostró en otra faceta, también dio que hablar con su belleza, dejando de lado la polémica en la que se vio inmersa y que gracias a esto tuvo un respiro frente al tema.