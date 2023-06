Shakira contó que su padre terminó en la UCI luego de una fiesta mientras Piqué la engañaba

Shakira ha sido el centro de atención de los medios de comunicación a escala global, luego de que el mundo confirmara la ruptura de la barranquillera con Gerard Piqué y que se conociera que el exfutbolista, al parecer, le jugó una infidelidad con Clara Chía, una joven española, el drama de la cantante fue tendencia en todos los sitios web. Es controversia avivó todo tiempo de rumores y teorías sobre como se habría desencadenado toda la polémica.

Le puede interesar: ¿Será Lewis Hamilton? Mhoni Vidente hizo sorprendente predicción sobre posible embarazo de Shakira

Inclusive se llegó a formular diversas teorías sobre la forma en la que Shakira se habría enterado de la infidelidad de su pareja. Una de las que más eco tuvo alrededor del mundo fue que la colombiana descubrió la infidelidad luego de que se percatara que alguien más se estaba comiendo su mermelada.

Le puede interesar: Piqué humillaba a Shakira solo por ser latina según reconocido periodista español

Así mismo, las personas especularon un sin fin de manera en las que Piqué habría llevado a Clara Chía su casa y como este le habría presentado a sus familiares como su nueva novia. Es indiscutible que la cantante haya tenido que sobrellevar una oleada de críticas y comentarios sobre su familia.

Le puede interesar: Tom Cruise olvidó que Shakira ‘lo mandó a la banca’ e hizo un sugerente comentario sobre sus caderas

Sin embargo, aunque Shakira ya haya salido a hablar del tema de su separación, cada nuevo detalles es todavía tendencia, como el último que se conoció sobre la verdadera forma en la que la artista descubrió la traición del padre de sus hijos sumado al terrible estado de salud que puso en riesgo la vida de su padre.

De acuerdo con la revista People en Español, medio que obtuvo una entrevista con la colombiana. Shakira reveló que ella se enteró que Piqué estaba saliendo con Clara Chía gracias a los medios de comunicación, cosa que le afectó bastante. La colombiana se dio cuenta de la infidelidad de su expareja luego de que miles de personas ya habían leído las notas en los portales informativos que especulaban sobre el hecho.

Le puede interesar: Shakira rompió el silencio en una entrevista: “Le pedí al piloto que aterrizara para darle un beso a Piqué”

Así fue el accidente del padre de Shakira después de conocerse la infidelidad de Piqué

También detalló que se enteró justo cuando su padre estaba en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) así mismo, relató que la salud de su padre llegó a un estado crítico tras sufrir un accidente durante la primera comunión de Milán, hijo mayor de Shakira con Piqué.

Le puede interesar: “Costosa, pero con mal gusto”: esto vale el traje que usó Clara Chía en la boda del hermano de Piqué

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, dijo la colombiana.

Le puede interesar: Piqué le habría sido infiel a Clara Chía: Jordi Martín dice que el futbolista “la pasó muy bien” el 8 de mayo

Shakira mencionó que el accidente de su padre se originó cuando él fue a visitarla a Barcelona para brindarle su apoyo tras la crisis que afrontaba con Piqué: “Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por la separación y estando allí en la primera comunión de Milán resultó gravemente herido en un accidente”, dijo la cantante.

“Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”, señaló Shakira sobre la salud de su padre y agregó que: “ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia” resaltó la barranquillera.