Tom Cruise olvidó que Shakira ‘lo mandó a la banca’ e hizo un sugerente comentario sobre sus caderas

Tom Cruise pareciera que como ser todo un caballero, pues incluso luego de que se conociera que Shakira lo habría dejado en la ‘friendzone’, el actor no desaprovechó el momento para elogiar a la colombiana y hablar de la profunda admiración que siente hacia ella. Y es que luego de haber sido los protagonistas de varios rumores sobre un romance entre ellos, los artistas han dejado muy en claro que son amigos bastante cercanos.

Le puede interesar: Muy rico y todo, pero no: le piden a Shakira que se aleje de Tom Cruise

Las redes sociales fueron testigos de la polémica que se desató luego de que se filtraron fotos de Shakira y Tom Cruise compartiendo juntos en el Grand Prix de Miami, a inicios de mayo, donde los dos artistas se veían bastante felices disfrutando de la compañía del otro. Sin embargo, aunque se especuló que el actor tenía un interés especial en la colombiana, sería la propia barranquillera quien lo habría rechazado.

Le puede interesar: Shakira ‘le cantó la tabla’ a Tom Cruise y le explicó las razónes por las que no quiere ningún romance

¡Un ROLEX! Shakira y Tom Cruise estuvieron juntos en el Gran Premio de Miami 😱😱😱.



📸: A quien corresponda pic.twitter.com/G09Sft7DWL — EstiloDF (@EstiloDF) May 8, 2023

Sin embargo, como dice el dicho de que “los caballeros no tienen memoria” el protagonista de ‘Misión Imposible’ demostró que a pesar de que la cantante no le correspondió, él no guarda rencor y que el cariño y la admiración hacia ella sigue siendo igual.

Tom Cruise se sinceró sobre su relación fallida con Shakira

En medio de una entrevista con Jessi Valeri, periodista de ‘Despierta América’ el actor rompió el silencio sobre lo que pasó con Shakira, durante el evento de la Fórmula 1. “¡Amamos verte con Shakira en la Fórmula 1! ¡Yo no sabía que eran amigos!”, señaló la comunicadora.

Le puede interesar: Tom Cruise y las mujeres que conquistó en 60 años: frustrado porque no lo logró con Shakira

Cruise no tuvo reparo en contestar que: “Ella es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables, siempre he admirado su trabajo, es una gran persona”. No obstante, la periodista lanzó una indirecta con una de las canciones más populares de la colombiana.

Valeri dijo frente al actor “¡Y sus caderas no mienten!”, a lo que Tom Cruise no tuvo problema en decir que “No, no mienten. No lo hacen”.