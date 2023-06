Piqué humillaba a Shakira solo por ser latina según reconocido periodista español

Muchos detalles se han revelado de la relación de Shakira y Gerard Piqué desde que se divorciaron, detalles que nadie conoció durante los 13 años en que estos dos famosos tuvieron una relación. Ahora, sin censura alguna, Jordi Martín ha revelado que no solo le fue infiel sino que la trataba mal por ser latina.

Sin duda, una de las peores relaciones que se ha conocido hasta el momento respecto a famosos, ha sido la de Shakira y Piqué, pues durante el tiempo que estuvieron juntos mostraban tener el mejor noviazgo, pero detrás no solo se escondían un sin fin de infidelidades, según reveló Jordi Martín, sino también malos tratos.

En varias oportunidades Shakira demostró que lo que sentía por el exfutbolista era puro amor y a pesar de que su relación si inició así, las cosas poco a poco se tornaron muy turbulentas.

Gerard Piqué es xenófobo según periodista español

En medio de una entrevista, Jordi Martín hizo fuertes declaraciones respecto a todo lo que aguantó la cantante colombiana, tanto, que incluso el hermano de Shakira lo llamó para corroborar lo que tanto se creía:

“Yo durante 13 años he visto muchas cosas que ha hecho Piqué en Barcelona por la noche y yo creo que de verdad a Piqué solamente le faltó la alcaldeza, es que él ha estado con media Barcelona. Piqué es racista, clasista y hasta xenófobo, sé que le ha hecho comentarios feos a ella porque me lo ha dicho gente cercana, pero yo me pregunto, ¿tus hijos no llevan raíces latinoamericanas?”

Por supuesto la mayoría de comentarios que se leían eran de apoyo a favor del la cantante, quien tuvo que soportar años de malos tratos, según información revelada por el mimos periodista.