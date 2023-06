En la boda del hermano de Piqué hubo de todo: diversión y derroche de glamour, pero al parecer la que sigue sin acatar las normas del buen vestir en este tipo de eventos ha sido Clara Chía.

Y es que la joven de 24 años una vez más se dejó ver con un traje que aparenta ser muy sencillo o casual para estas celebraciones, pero lo que pocos sabían es que pertenece a la línea de vestidos de la afamada diseñadora y exSpice Girl, Victoria Beckham.

“Costosa, pero con mal gusto”: esto vale el traje que usó Clara Chía en la boda del hermano de Piqué Foto: Instagram @clarachia55

Lo peor de todo es que al conocerse su origen se logró determinar su precio que oscila entre los 800 y mil dólares, es decir, que la estudiante de relaciones públicas repite la misma historia de adquirir un atuendo muy costoso y que para muchos no va con la ocasión, a pesar de que éste no posee el estampado a rayas con el que llegó a ser comparada hasta con una silla playera.

Se considera ‘único y exclusivo’ el traje tan criticado de Clara Chía Fotos: Agencias

Clara Chía criticada en la boda del hermano de Piqué

En las redes, los haters de Clara Chía no la perdonaron, sobre todo, porque la mayoría imaginó que ella se luciría con su look en la boda del hermano de Piqué, pero esto no fue así, ya que su traje fue catalogado como muy “simple” o “normalito”.

En esta oportunidad, la rubia sorprendió con este vestido largo maxi dorado que poseía una textura metalizada que además posee un escote en V y unos finos tirantes que lo hacen muy femenino, pero casual.

Por eso, una vez más recibió las duras críticas de los usuarios en las redes, ya que el traje resultó muy sexy chic, pero no acorde a la celebración de una boda en la que se deben utilizar otro tipo de atuendos más formales y actuales.

Y una vez más fue cuestionado su precio, pues la fortuna de Piqué, que ha sido valorada en tan solo 8 millones de dólares, no está apta para tener gastos de este tipo, porque sigue los rumores incluso de que estaría casi en la quiebra.